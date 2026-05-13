この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【旅ラン】和歌山駅周辺をぐるりと一周！茂木健一郎が「面白い影だな」と見つけた街の魅力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 和歌山駅のまわりをぐるりと一周 ２０２６年５月１０日出走。」を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎が和歌山駅周辺での短い空き時間を活用した「旅ラン」の様子と、日常的にランニングを楽しむための工夫を語っています。



茂木は、特急の出発までのわずかな時間を利用し、和歌山駅周辺の街中を駆け抜けます。北大通りを抜け、和歌山ターミナルビル駐車場の前を通る際には、建物の壁に映る影を見て「面白い影だな」と街の景観を楽しむ姿が収められています。



動画の中盤では、自身の足元に言及しています。仕事で履いている黒い靴がそのままランニングシューズとして使える仕様になっているため、気楽に走れると説明。「この発明によって、比較的気楽に着替えさえすれば走れるという、そういう態勢が確立されたわけですね」と語り、旅ランの準備を省く工夫を明かしました。



また、今回は普段履いている靴とは異なるシューズで走っていることに触れ、「靴によって鍛えられる筋肉の場所がちょっと違う」と自身の体感を交えてコメント。いつもと同じ靴であれば慣れるのも早いが、異なるシューズを履くことで足の筋肉への刺激が変わると考察しています。



最終的に約1.3kmという短い距離のランニングを終え、和歌山駅前に到着しました。出張先や仕事の合間でも、専用の靴に履き替えずに街の景色を楽しみながら体を動かす様子は、忙しい読者にとってスキマ時間を活用するヒントになりそうです。日々の生活に、短時間のランニングを取り入れてみてはいかがでしょうか。