嵐「Turning Up」、「ストリーミング」で累積1億回突破 自身7作目【オリコンランキング】
嵐の「Turning Up」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身7作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】嵐「Turning Up」MV
週間再生数20.0万回（200,435回）を記録。累積再生数は1億15.1万回（100,151,067回）を記録した。
なお、嵐の累積再生数1億回突破はこのほか、「Love so sweet」、「Happiness」、「カイト」、「One Love」、「Monster」、「A・RA・SHI」となる。
本作は、嵐のデビュー20周年記念日となる2019年11月3日に配信開始されたグループ初のデジタルシングル。「J-POPを世界に」が楽曲のテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】嵐「Turning Up」MV
週間再生数20.0万回（200,435回）を記録。累積再生数は1億15.1万回（100,151,067回）を記録した。
なお、嵐の累積再生数1億回突破はこのほか、「Love so sweet」、「Happiness」、「カイト」、「One Love」、「Monster」、「A・RA・SHI」となる。
本作は、嵐のデビュー20周年記念日となる2019年11月3日に配信開始されたグループ初のデジタルシングル。「J-POPを世界に」が楽曲のテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞