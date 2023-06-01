グーグルは、「Gemini Intelligence」を発表した。生成AI「Gemini」をシステムの中心とし、ユーザーに代わって複数のアプリを横断するタスクを自動で処理する「エージェンティックAI」としての側面を強める。

意図を汲み取って自律的に動くタスク自動化

Gemini Intelligenceの特徴は、ユーザーが日々直面するアプリ間の切り替えや情報入力の手間をAIが肩代わりすること。複雑な操作をAIに委ねることで、ユーザーが本当に重要なことに集中できる環境を提供するという。

たとえば、メモアプリに書かれた買い物リストを長押しし、Geminiに配達用のカートを作成させることができる。また、ホテルのロビーにある旅行パンフレットをカメラで撮影して「これと同じツアーをExpediaで6人分探して」と指示するだけで、AIがバックグラウンドで旅行サイトを操作し手配を進める。

mp4対応のブラウザで閲覧してください

タスクが完了するまでAIが自律的に働き、最終的な決済などの確認だけをユーザーが行う仕組みとなっている。

新たな音声入力「Rambler」と自動入力

文字入力やフォーム作成といった日常的な作業にもAIによる省力化が導入される。新たに発表された「Rambler」は、キーボードアプリ「Gboard」に統合された次世代の音声入力機能。

従来の逐次的な書き起こしとは異なり、「えー」といった言いよどみや、言い直しを含んだ自然な話し言葉から、AIが重要な情報を抽出して整った文章やリストに変換する。さらに多言語モデルにより、1回のメッセージ内で複数の言語を切り替えて話しても正確に認識できるという。

mp4対応のブラウザで閲覧してください

Rambler

ブラウザのChromeや各アプリ上でのフォーム入力も効率化される。Geminiがユーザーのパスポート番号や運転免許証などの情報を把握し、一度のタップで複雑な書類作成を完了させる「Intelligent Auto Fill」が提供される。

mp4対応のブラウザで閲覧してください

生成UIによるホーム画面のカスタマイズ

ユーザーインターフェース（UI）面では、言葉で説明するだけで専用のウィジェットを作成できる「カスタムウィジェットの作成（Create My Widget）」が導入された。

「毎週、高タンパク質な食事のレシピを3つ提案して」や、自転車愛好家向けに「風速と雨だけを表示して」といった個別の要望に対し、AIが情報を収集して最適なダッシュボードをホーム画面上に構築する。デザイン面では「Material 3 Expressive」をベースにしており、目的のタスクに集中できるよう、視覚的なノイズを減らしたUI設計を採用する。

mp4対応のブラウザで閲覧してください

Create My Widget

強固なセキュリティと透明性の確保

AI機能を提供するにあたり、グーグルは妥協のないプライバシー保護を強調する。Gemini Intelligenceは「明示的なユーザー制御」「包括的なデータ保護」「運用上の透明性」の3原則にもとづいて構築される。

AIがアプリを自動操作する際は、ユーザーがその進捗をリアルタイムで確認できる。別の画面に移動しても通知チップが画面上部に常に表示され、AIが稼働中であることを明確に示す。

また、自動入力機能との連携は厳格なオプトイン方式を採用しており、Ramblerの音声処理においては録音データを保存・記憶せずリアルタイムで処理されるなど、ユーザーの不安を払拭する安全策が敷かれている。

Gemini Intelligenceの各機能は、2026年夏以降、Samsung GalaxyおよびGoogle Pixelデバイスを皮切りに、順次展開される予定。年内には、スマートウォッチ、自動車、スマートグラス、ノートパソコンなど、Androidデバイスのエコシステム全体へと拡大していく。