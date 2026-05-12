マイケル・キャリック体制となってから好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。プレミアリーグでは3位につけており、来季のCL出場をすでに決めている。



そんなユナイテッドだが、『THE Sun』によると、来季に向け夏の移籍市場では5選手を獲得する計画があるようだ。



内訳はMFが3人、左SBとCFが1人ずつの計5人。



MFはカゼミロの退団が決まり、マヌエル・ウガルテも放出候補とされている。好調コビー・メイヌーの次の相棒が必要となっており、エリオット・アンダーソン、サンドロ・トナーリ、アダム・ウォートン、カルロス・バレバ、マテウス・フェルナンデス、他リーグであればアタランタのエデルソンに注目が集まっている。





左SBではアーセナルのマイルズ・ルイス・スケリーが候補だが、MFとして評価を高めており、引き抜きは難しいのかもしれない。CFについてはベンヤミン・シェシュコの控えとなるプレイヤーをユナイテッドは探しているが、現状具体的な名前は報じられていない。現スカッドではマテウス・クーニャもCFとしてプレイすることができる。CLへの出場が決まり、来季は試合数が大幅に増えることになる。そのためローテーションが重要となるが、その前に夏の移籍市場で戦力を補強する必要がある。