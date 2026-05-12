Photo: OGMAX

シーズン毎に登場する新作アイテムを楽しみにしている、ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」ブランド。この春夏の新作アイテムも気になるものが多く、商品によっては即売り切れ状態になっているものも。

そんなコンビニエンスウェアのアイテムの中で、個人的に「コレは！」と思ったのがこのシンプルなキャップでした。

メッシュ素材の軽快なキャップ

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2024年から綿素材のシンプルなキャップは販売されていましたが、こちらは春夏にピッタリな仕様の新商品「機能キャップ」、色は黒一色のみの展開で価格は税込み1,998円。

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全体にメッシュ素材が使われているので、真夏でも蒸れにくく本体も軽量。ポリエステルがメインの素材で吸水速乾性にも優れているため、汗をかいても不快感が少ないキャップです。

抜群のフィット感

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被ってみると、薄手のメッシュ素材のフィット感が高く快適。UV遮蔽率90%以上の機能を備えた大き目のツバで、春夏の日差し対策もバッチリ。日差しが強い日のお出かけやレジャーシーンで「あ、帽子忘れた！」なんてときでも、ファミマに行けばこのキャップが買えると思うと心強いですね。

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コンビニエンスウェアではすっかりお馴染みとなったファミマカラーは、サイズ調整用のゴム紐部分に。このさり気ないワンポイントがいいんですよね。

被らないときはポケットへ

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本体素材が薄く、ツバの芯も柔らかいので小さく折り畳んで調整用のゴム紐で留めれば、こんなにコンパクトなサイズに。

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小さいバッグはもちろん、ポケットの中に入れて持ち歩くこともできるファミマの「機能キャップ」これからの季節、大活躍してくれる機能性が詰まったシンプルなキャップは日差しの強い春夏の相棒になってくれますよ。