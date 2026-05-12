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資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」にて「最強はどれ？新NISAで投資できるNASDAQ100投信徹底比較！」を公開した。動画では、新NISAで投資可能なNASDAQ100連動型投資信託5本を比較し、信託報酬やポイント還元を含めた選び方の結論を提示している。



冒頭でガーコ氏は、NASDAQ100が過去30年で月5万円の積立によりシミュレーション上は約2.8億円になる強力なリターンを期待できる可能性がある指数であることを紹介。さらに今注目すべき理由として、採用ルールの変更により、未上場の「SpaceX」や「OpenAI」といった超巨大企業を早期に取り込める可能性が出てきた点を挙げた。



動画の中盤では、「SBI」「楽天プラス」「ニッセイ」「iFreeNEXT」「eMAXIS」の5本の投資信託を比較。iFreeNEXTを除く4本は信託報酬が0.19～0.20%台で拮抗しているが、iFreeNEXTは約0.495%とやや高めに設定されている。ガーコ氏はこのわずかな差について、30年後には1,500万円以上の差が開くというシミュレーション結果を提示し、「大きく増える可能性がある資産ほど、信託報酬の差も将来の金額では大きくなりやすい」と語った。



一方で、iFreeNEXTには「つみたて投資枠」で購入できるという唯一の強みがあることも補足。ポイント還元や枠の使い道など、単純なコスト比較だけでは見えてこない各ファンドの特徴を細かく分析している。



最後にガーコ氏は、楽天証券ユーザーなら「楽天プラス」、SBI証券で新規に買うなら「SBI」、つみたて投資枠を使いたいなら「iFreeNEXT」と、自身の環境に応じて選ぶ判断軸を解説。「最強の商品を探すより、自分に合った使い方を見つける方が大事」と締めくくり、読者が投資信託を選ぶ際の明確な判断基準を提供している。