47歳・矢田亜希子、美脚ショットを公開！「スタイル良すぎ」「美脚がキラキラしていてとっても眩しい」
俳優の矢田亜希子さんは5月11日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、ファンから称賛の声が寄せられています。
【写真】47歳・矢田亜希子の美脚ショット
ファンからは「可愛い過ぎるよぉ〜」「スタイル良すぎ」「ずーっと素敵」「カジュアルボーイシュみたいでカッコいい」「素敵すぎてため息しか出ないわ」「美脚がキラキラしていてとっても眩しいです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】47歳・矢田亜希子の美脚ショット
「カジュアルボーイシュみたいでカッコいい」矢田さんは「お買い物してから撮影にむかいました」と報告し、7枚の写真を投稿。水色のシャツに白いショートパンツを合わせたラフなコーディネートです。美しい脚や、若々しい顔立ちを見ても、とても47歳とは思えません。
ミニスカ×タイツ姿も披露4月27日の投稿では、黒いミニスカートを着用した姿を披露した矢田さん。タイツによって脚のスリムさや美しさが際立っています。ファンからは「カッコイイ美女ですねー」「何着ても似合ってます」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)