「時折、やや力不足が見られ…」プレミア残留を決めたリーズ。先発の田中碧を地元メディアは辛口評価「トップリーグで通用するのか疑問に思うようなプレーもあった」

「時折、やや力不足が見られ…」プレミア残留を決めたリーズ。先発の田中碧を地元メディアは辛口評価「トップリーグで通用するのか疑問に思うようなプレーもあった」