タレントの鈴木奈々さんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を公開しました。

【写真を見る】【 鈴木奈々 】「ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！」ゴルフ場での“お仕事コーデ”を公開





鈴木さんは「今日はゴルフ場でお仕事でした 天気が良くて気持ちよかったー！サイコー ゴルフウェア可愛くてお気に入りです」と綴り、自身のゴルフウェア姿の画像を投稿しています。









鈴木さんは、紺色の半袖ポロシャツに、青と白のチェック柄のプリーツスカート、そして黒とグレーのアーガイル柄ニーハイソックスというコーディネート。





そして、足元には白いスニーカー、帽子とサングラスも合わせ、統一感のあるゴルフスタイルに仕上げています。





公開された写真には、松の木に寄りかかってミニスカートを揺らしながらポーズをとるカットもあり、鈴木さんは「ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！」「久々にミニスカ履いた！いつもデニムだからね」と綴り、久しぶりのミニスカート姿だったことを明かしています。









ゴルフカートの車内でくつろぐ様子も収められており、表情は穏やかで、晴れた日のゴルフ場での、リラックスした雰囲気が伝わってきます。









鈴木さんは「 ゴルフウェアって可愛いね」と記し、ゴルフ場での仕事を満喫したようです。



【担当：芸能情報ステーション】