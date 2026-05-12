5月6日、福島県の磐越道で北越高校ソフトテニス部の部員の稲垣尋斗さん（17）が亡くなり、20人が重軽傷を負った事故。過失運転致死傷の疑いで逮捕された運転手・若山哲夫容疑者（68）が、事故の約1カ月半前から少なくとも5回の交通事故を繰り返していたことが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】“白バス運転手”だった若山哲夫容疑者



若山容疑者は代車でも事故を起こしていた

「全く運転できる状態じゃなかった」

若山容疑者といえば、新潟陸上界で名の知れた人物だった。陸上部の指導者として、複数の高校を全国高校駅伝大会に初出場させた実績を持つ。

そして今回、事故直前に度重なる事故を引き起こしていたことが判明した。

新潟県内で自動車修理工場を営む男性が証言する。

「直近1カ月半で5回も交通事故を起こし、毎回ここに車を修理に持ち込んで来ていました。会うたびに挙動がどんどんおかしくなり、全く運転できるような状態じゃなかった。それなのに、5回目の事故の5日後に子どもたちを乗せたバスを運転するなんて……」

5月12日（火）12時配信の「週刊文春電子版」および5月13日（水）発売の「週刊文春」では、若山容疑者の近隣住民や元同僚の証言、陸上部指導者時代の女子部員へ指導法、さらに、独自入手した北越高校の内部資料、北越高校と運行会社・蒲原鉄道との"歪な関係"などについて詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月21日号）