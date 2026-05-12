新装備でドライバー支援強化！

トヨタは2026年5月12日、タクシー専用車両「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の一部改良モデルを発表し、同日に発売しました。

今回の改良では、安全性とドライバーの安心感向上を目的とした装備追加が実施されており、日々の営業を支えるプロユース車両として、さらに使い勝手を高めています。あわせて車両価格も見直されました。

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JPN TAXIは、2017年に登場して以来、日本のタクシー業界を代表する専用車両として存在感を高めてきた「5ドアトールワゴン型」モデルです。

従来のセダン型タクシーとは異なる背高ワゴンスタイルを採用し、乗降性や居住性、バリアフリー性能を重視した設計によって、多くの事業者から支持を集めています。

開発コンセプトのベースとなったのは「第43回東京モーターショー2013」で公開された「JPN TAXI Concept」で、日本らしい“おもてなし”を体現する移動空間を目指して誕生しました。

大開口のスライドドアや低床フロアを採用したことで、高齢者や小さな子ども、車いす利用者でもスムーズに乗り降りできる点が特徴です。

訪日外国人観光客の増加を背景に、都市部を中心として導入が急速に進み、現在では街中で見かける機会も非常に多くなりました。

ボディサイズは全長4400mm×全幅1695mm×全高1750mmで、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」（全長4260mm×全幅1695mm×全高1695-1715mm）に近いサイズ感。取り回しの良さと車内空間のゆとりをバランスよく両立したパッケージが特徴です。

インテリアは5人乗りレイアウトとし、頭上空間にも余裕がある後席は、足元スペースも十分に確保。

荷室には大型スーツケースを収納できる容量を備えており、観光利用や空港送迎など幅広いシーンに対応します。

パワートレインには1.5リッターLPGハイブリッドシステムを搭載。燃料コストを抑えつつ、環境性能にも配慮した構成となっているのが特徴です。

タクシーは長時間・長距離の運行が前提となるため、経済性と耐久性の両立は重要なポイントですが、JPN TAXIはその点でも高い評価を受けています。

また、安全装備についても継続的なアップデートが行われてきました。Toyota Safety Senseを全車標準装備としているほか、過去の改良ではプリクラッシュセーフティ機能の強化や、車いす用スロープの使い勝手向上など、現場から寄せられた声を反映した改善が進められてきました。

今回の一部改良で新たに採用されたのは、「制動灯表示灯」の標準装備です。これは減速時の通常のブレーキ操作だけでなく、運転支援システムによる制動時にもメーター内の表示灯が点灯する仕組みとなっています。

近年の車両では先進運転支援システムの搭載が一般化しており、自動ブレーキや制御による減速介入が行われる場面も増えています。

一方で、システム制御によって車両が減速している際、ドライバーが「今どのような制御が入っているのか」を瞬時に把握しづらいケースもありました。

今回追加された制動灯表示灯によって、システムによる制動状態をドライバーへ分かりやすく伝えられるようになり、安心感の向上につながるとしています。

タクシー車両は長時間にわたって運転を続けるケースが多く、ドライバーの負担軽減や安全確認のしやすさは非常に重要です。

こうした細かな改良は派手さこそないものの、実際の業務現場では高く評価されそうです。

グレード構成は従来通りで、標準グレード「和」と上級グレード「匠」を設定。価格（消費税込み）は「和」が348万9200円、「匠」が371万3600円となっています。両グレードとも従来モデルから約3万円の値上げとなりました。