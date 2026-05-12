【無印良品】ザクザク食感がクセになる！ 「チョコミントのチュイルサンド」が新登場
無印良品の「涼を感じるミントシリーズ」から、食感にこだわったチュイルサンドが登場しました。清涼感のあるミントチョコレートを、チョコクランチを練り込んだ薄焼き生地で挟んだ、ティータイムにぴったりの1品です。
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
▼チョコミントのチュイルサンド（税込290円）
3個入りの食べきりサイズで、チョコクランチを練り込んだ香ばしい生地がミントの爽やかさを引き立てます。レビューでは独特の歯ごたえが好評です。甘みもしっかりあるため、甘いもの好きな人も満足できる味わいに仕上がっています。
▼涼を感じるミントシリーズのラインナップ
チョコミント好きの「チョコミン党」の人はもちろん、季節限定の味を楽しみたい人にもおすすめのシリーズです。チュイルサンドは店舗だけでなくネットストアでも取り扱いがありますが、店舗受け取りは不可となっているため、お近くの店舗の在庫状況をチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
ミント初心者にも！優しい清涼感とこだわりの食感今回の新作は、強すぎるミントが苦手な人でも楽しめるよう「ミント度★1」に設定されています。最大の特徴は、薄く焼き上げたチュイル生地が生み出すザクザクとした心地よい食感。ミントチョコとの一体感を重視した仕上がりになっています。
3個入りの食べきりサイズで、チョコクランチを練り込んだ香ばしい生地がミントの爽やかさを引き立てます。レビューでは独特の歯ごたえが好評です。甘みもしっかりあるため、甘いもの好きな人も満足できる味わいに仕上がっています。
夏を彩る！ 無印良品のミントシリーズ「チョコミントのチュイルサンド」以外にも、無印良品では夏に向けたミントのお菓子や飲料を続々と展開。爽やかな香りで、暑い季節のひとときを涼やかに彩ってくれます。
▼涼を感じるミントシリーズのラインナップ
チョコミント好きの「チョコミン党」の人はもちろん、季節限定の味を楽しみたい人にもおすすめのシリーズです。チュイルサンドは店舗だけでなくネットストアでも取り扱いがありますが、店舗受け取りは不可となっているため、お近くの店舗の在庫状況をチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)