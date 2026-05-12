【中間発表】「2026年サンリオキャラクター大賞」上位20位 「ポムポムプリン」が逆転し1位に
サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の中間順位1位〜20位および海外の国・地域別の上位5位を発表する。中間順位発表は、24日までの投票期間中に行う最後の順位発表となり、最終結果は6月28日に発表する。本結果は、投票開始の4月9日午前11時〜5月6日午後11時59分までのWEB投票を集計した順位（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。
【画像】人気キャラがずらり！中間順位TOP20
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
中間順位で1位となったのは、昨年9年ぶりに1位に輝いた「ポムポムプリン」。初回速報では2位だったが、中間順位では11の国と地域で暫定1位を獲得するなど海外でも高い支持を集め、首位に浮上した。続く2位に「シナモロール」(25年最終順位2位)、3位に「ポチャッコ」(25年最終順位3位）がランクインし、最終結果発表に向けて注目が集まる。
さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」といった人気キャラクターも引き続き上位にランクイン。また、昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が、初回速報から順位を落とすことなく7位にランクイン。「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」など、「はぴだんぶい」のメンバーも人気を集めている。
さらに、マイメロディのお友だち「マイスウィートピアノ」（25年最終順位18位）が大幅に順位を上げて13位にランクインし、勢いを見せている。「ポムポムプリン」は11の国・地域で暫定1位にランクインしており、日本国内のみならず海外でも高い支持を集めている。
「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けており、中間順位発表では「おさるのもんきち」がランクインした。
企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」の中間順位1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたキャラクター「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」がランクイン。今年新設した「ハッピリーナフレンズ部門」の中間順位では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が1位となった。
投票サイトでは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio＋」にログインすると、90位までの全ての中間順位を見ることができる。投票受付は5月24日まで、最終結果発表は6月28日「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内で行う。
■中間順位TOP6キャラクターからのコメント
1位：ポムポムプリン
みんな〜たっくさんのエールをどうもありがとう！とってもうれしいよ〜。ぼくからポムポムエールを送るよ！ポムポム〜♪みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね☆
2位：シナモロール
たくさんのエール、どうもありがとう！みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ♪さいごまでいっしょに楽しもうね！
3位：ポチャッコ
たくさんのエールをありがとう！みんなの気持ちがうれしくて、ボク、自然と顔がニコニコしちゃう♪みんなもニコニコ、最後まで一緒に楽しもうね！
4位：クロミ
いっぱい応援してくれてサンキュー★アンタたちのエールちゃんと受けとってるよ！さいごまでアタイらしくがんばるから、アンタたちも笑顔で楽しむんだよ！
5位：ハローキティ
たくさんの応援を、どうもありがとう！みんなの気持ちが伝わってきて、キティとってもうれしい▼（ハート）後半も笑顔いっぱい、一緒に楽しもうね♪
6位：マイメロディ
たくさんのおうえんありがとう▼（みんなからのえーるでぽかぽかしたきもちになったよ▼みんなもメロディもぽかぽかでにこにこね▼
（C）2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作株式会社サンリオ
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
中間順位で1位となったのは、昨年9年ぶりに1位に輝いた「ポムポムプリン」。初回速報では2位だったが、中間順位では11の国と地域で暫定1位を獲得するなど海外でも高い支持を集め、首位に浮上した。続く2位に「シナモロール」(25年最終順位2位)、3位に「ポチャッコ」(25年最終順位3位）がランクインし、最終結果発表に向けて注目が集まる。
さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」といった人気キャラクターも引き続き上位にランクイン。また、昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が、初回速報から順位を落とすことなく7位にランクイン。「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」など、「はぴだんぶい」のメンバーも人気を集めている。
さらに、マイメロディのお友だち「マイスウィートピアノ」（25年最終順位18位）が大幅に順位を上げて13位にランクインし、勢いを見せている。「ポムポムプリン」は11の国・地域で暫定1位にランクインしており、日本国内のみならず海外でも高い支持を集めている。
「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けており、中間順位発表では「おさるのもんきち」がランクインした。
企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」の中間順位1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたキャラクター「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」がランクイン。今年新設した「ハッピリーナフレンズ部門」の中間順位では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が1位となった。
投票サイトでは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio＋」にログインすると、90位までの全ての中間順位を見ることができる。投票受付は5月24日まで、最終結果発表は6月28日「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内で行う。
■中間順位TOP6キャラクターからのコメント
1位：ポムポムプリン
みんな〜たっくさんのエールをどうもありがとう！とってもうれしいよ〜。ぼくからポムポムエールを送るよ！ポムポム〜♪みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね☆
2位：シナモロール
たくさんのエール、どうもありがとう！みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ♪さいごまでいっしょに楽しもうね！
3位：ポチャッコ
たくさんのエールをありがとう！みんなの気持ちがうれしくて、ボク、自然と顔がニコニコしちゃう♪みんなもニコニコ、最後まで一緒に楽しもうね！
4位：クロミ
いっぱい応援してくれてサンキュー★アンタたちのエールちゃんと受けとってるよ！さいごまでアタイらしくがんばるから、アンタたちも笑顔で楽しむんだよ！
5位：ハローキティ
たくさんの応援を、どうもありがとう！みんなの気持ちが伝わってきて、キティとってもうれしい▼（ハート）後半も笑顔いっぱい、一緒に楽しもうね♪
6位：マイメロディ
たくさんのおうえんありがとう▼（みんなからのえーるでぽかぽかしたきもちになったよ▼みんなもメロディもぽかぽかでにこにこね▼
（C）2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作株式会社サンリオ