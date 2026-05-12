タレントのヒコロヒー、お笑いコンビ「ロッチ」、レイザーラモン・ＲＧが１２日、都内で行われた「ＧＭＯ 渋谷エンタメ祭 ２０２６」（７月１１、１２日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ）記者発表会に出席した。

昨年スタートしたイベントで、日本音楽事業者協会（音事協／ＪＡＭＥ）加盟プロダクションの垣根を越えたお笑いタレントが集結し、お笑いライブ、ミュージカル俳優などによる歌唱が行われる予定となっている。

チケットは既に完売しているが、ロッチの中岡創一は「我々芸人はおじさんですけど、若い人に見てもらえたらうれしい」と呼びかけた。コカドケンタロウは楽しみにしている出演者に「スピードワゴン」を指名し「小沢（一敬）さんが休んでいる時になぜか焼き肉をおごってもらったことがあるので」と理由を説明した。

ＲＧは、北九州市の成人式をイメージしたという派手な衣装で登場。「盆踊りというカルチャーが盛り上がってる。日本の盆踊りを世界に発信したいと思って、『あいわずぼーんとぅ盆踊り』をリリースした。去年（大阪・関西）万博で盆踊りが盛り上がったけど、東京まで熱気が届かなかった」。文化の発信拠点となる渋谷でのパフォーマンスを心待ちにした。

この日、ヒコロヒーがキャッチコピーの「国民的地元のツレ」を使ったあいさつをすると、中岡は「国民的地元の野良犬」と自虐。ＲＧも「国民的盆踊りアイドル」と続け、仲の良さを感じさせた。