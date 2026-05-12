高橋一生さん主演のドラマ『リボーン 最後のヒーロー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第5話が5月12日に放送される。

【写真】英人の浮気を疑うのは…

高橋さんが真逆の２役に挑む＜転生ヒューマンドラマ＞。高橋さん演じる根尾光誠は、富と名声を極めた上層社会を突き進むIT社長。しかし、いつしか「人のため」という思いを忘れた冷酷無比な存在に。ある日階段で突き落とされ、無念の転落死をしたと思われたが…。

病院で目覚めた光誠。そこは時代を遡り、2012年の世界。さらに、光誠とそっくりな青年・野本英人に転生していて――。なぜか借金まみれの下町商店街の青年になってしまった光誠は、英人として生きながら2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

主題歌は宮本浩次さんの『I love 人生！』。

＊以下、5月12日放送回のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

あかり商店街では一大行事である春祭りに向けて動き始める。野本英人に転生した根尾光誠（高橋一生）は全く関心がない中、祭りの実行委員長に任命されて困惑。しかも商店街の人たちの意見がぶつかり話はまとまらず、準備は一向に進む気配がなく…。

そこへ、妹の野本英梨（横田真悠）と友野達樹（鈴鹿央士）が英人に助けを求めにやってくる。



（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

NEOXISの自社ビル用地の重要な交渉が控える中、秘書である英梨の手違いでこの時代に生きる根尾光誠が海外出張に行ってしまったため、光誠に瓜二つの英人に影武者として交渉に臨んでほしいというのだ。

英人は祭りから抜け出せるチャンスとばかりに快諾。英人の中に入った光誠が、まさかの“根尾光誠”を演じて交渉に臨むことに！

交渉の雲行きが怪しく

転生前に交渉を成功させた際の記憶を呼び起こし、その通りに再現すれば問題ないと考えていたが、交渉相手である不動産会社の社長令嬢・篠宮愛（星野真里）から記憶とは異なる発言が飛び出し焦る英人。

さらに、篠宮から投げかけられた質問の答えに詰まってしまったことで、交渉の雲行きが怪しくなり…！

一方、英人の浮気を疑う池谷更紗（中村アン）は英人を尾行したところ、ある場面に遭遇し…!?