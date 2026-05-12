モスバーガー「アボカド海老カツバーガー」新発売 「海老エビフライバーガー」はパワーアップ
モスバーガーでは、20日から7月中旬まで全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」を期間限定で新発売する。「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を数量限定で同時発売する。
【画像】見た目も鮮やかでおいしそう！アボカド海老カツバーガー
昨年、初夏の季節に合わせて海老を使用した2商品を展開。定番商品「海老カツバーガー」のバリエーションとして販売した「バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜」は、海老カツとバジルのさっぱりとした組み合わせが、幅広く好評を得た。また、「海老エビフライバーガー」は、食べ応えのある一品として満足感を求める層から支持を集め、両商品合計で330万食以上売り上げた。今年はさらに磨きをかけて販売する。
今年の「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、海老とバジルの組み合わせはそのままに、特に女性からの人気が高いアボカドを使用。ぷりぷりとした食感の海老カツに、濃厚でクリーミーなアボカド、そしてみずみずしいトマトを挟み、彩り鮮やかに仕上げた。
同時発売する「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」は、昨年よりサイズアップした大きなエビフライが2本乗った、インパクト抜群な商品。食材を贅沢に使用していることや、背ワタの処理や火入れのための切り込みなどを手作業で丁寧に行うこだわりから『モスの匠味（たくみ）』として発売する。さらに、今年は新たに店舗で手切りした「くし切りレモン」を添えて提供。途中でレモンを絞ることで味の変化を楽しめる。
●「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」（590円）※新商品／期間限定
海老のむき身をふんだんに使用し、サクッと揚げた海老カツに、トマトとダイス状のアボカドを乗せ、その上に国産バジルを使用したバジルマヨソースをかけました。海老カツは、海老のむき身がゴロゴロと入っており、一口ごとに海老の風味とぷりぷりとした食感をお楽しみいただけます。揚げ物と相性の良いバジルマヨソースと、クリーミーなアボカドを同時に味わうことができます。初夏を意識した彩り豊かなハンバーガーです。
●「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」（780円） ※数量限定
グリーンリーフとキャベツの上に、昨年よりサイズアップした大ぶりな海老フライを2本乗せ、カツソースとたっぷりのタルタルソース※を合わせました。海老はぷりっとした食感が楽しめるよう、大きくて甘みの強いバナメイエビを使用しています。また、粗さの異なる2種類のパン粉を使用して揚げることで、サクッとした歯ごたえの海老フライに仕上げました。タルタルソースには、たまねぎや卵に加え、魚介類と相性の良いディルをアクセントとして加えました。ハーブの香りが引き立つ、爽やかな味わいに仕立てました。
また、今年は新たに店舗で手切りした“くし切りレモン”を添えてご提供します。途中でレモンを絞ることで、濃厚なタルタルソースにさっぱりさが加わり、味の変化をお楽しみいただけます。
※はちみつ入りのソースを使用しています。
【画像】見た目も鮮やかでおいしそう！アボカド海老カツバーガー
昨年、初夏の季節に合わせて海老を使用した2商品を展開。定番商品「海老カツバーガー」のバリエーションとして販売した「バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜」は、海老カツとバジルのさっぱりとした組み合わせが、幅広く好評を得た。また、「海老エビフライバーガー」は、食べ応えのある一品として満足感を求める層から支持を集め、両商品合計で330万食以上売り上げた。今年はさらに磨きをかけて販売する。
同時発売する「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」は、昨年よりサイズアップした大きなエビフライが2本乗った、インパクト抜群な商品。食材を贅沢に使用していることや、背ワタの処理や火入れのための切り込みなどを手作業で丁寧に行うこだわりから『モスの匠味（たくみ）』として発売する。さらに、今年は新たに店舗で手切りした「くし切りレモン」を添えて提供。途中でレモンを絞ることで味の変化を楽しめる。
●「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」（590円）※新商品／期間限定
海老のむき身をふんだんに使用し、サクッと揚げた海老カツに、トマトとダイス状のアボカドを乗せ、その上に国産バジルを使用したバジルマヨソースをかけました。海老カツは、海老のむき身がゴロゴロと入っており、一口ごとに海老の風味とぷりぷりとした食感をお楽しみいただけます。揚げ物と相性の良いバジルマヨソースと、クリーミーなアボカドを同時に味わうことができます。初夏を意識した彩り豊かなハンバーガーです。
●「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」（780円） ※数量限定
グリーンリーフとキャベツの上に、昨年よりサイズアップした大ぶりな海老フライを2本乗せ、カツソースとたっぷりのタルタルソース※を合わせました。海老はぷりっとした食感が楽しめるよう、大きくて甘みの強いバナメイエビを使用しています。また、粗さの異なる2種類のパン粉を使用して揚げることで、サクッとした歯ごたえの海老フライに仕上げました。タルタルソースには、たまねぎや卵に加え、魚介類と相性の良いディルをアクセントとして加えました。ハーブの香りが引き立つ、爽やかな味わいに仕立てました。
また、今年は新たに店舗で手切りした“くし切りレモン”を添えてご提供します。途中でレモンを絞ることで、濃厚なタルタルソースにさっぱりさが加わり、味の変化をお楽しみいただけます。
※はちみつ入りのソースを使用しています。