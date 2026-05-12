優れた実用性を誇るEVトライク

神奈川県伊勢原市に拠点を置くバブルは、3輪EVトライクの「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」を提供しています。

このユニークなモビリティは、2026年1月にラインナップが再編され、現在では4つの異なるバリエーションから選択できるようになりました。

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従来モデルからどのような進化を遂げたのでしょうか。

VIVEL TRIKEは、アジア地域で公共の足として親しまれている3輪車、通称「トゥクトゥク」を彷彿とさせるデザインに、現代のEV技術を融合させた電動3輪モビリティです。

都市部での近距離移動から郊外へのドライブまで、多様なシーンでの利用が想定されています。全長2250mm×全幅1020mm×全高1650mmのボディは、アーバンミリタリーテイストの個性的な外観が特徴です。3人が乗車できる広々としたキャビンには屋根が備わり、リアには荷物を積めるトランクも装備されています。

運転には普通自動車免許が必要ですが、車検や車庫証明も不要、ヘルメットの装着義務がない手軽さも魅力の一つです。

安全性にも配慮されており、剛性の高いボディやディスクブレーキが安定した操縦を支え、後部座席にはシートベルトが設けられています。

2024年9月に登場した先代モデルは、1500Wの鉛バッテリーを標準で搭載し、最高速度50km／h以上、航続距離65km以上という性能でした。家庭用コンセントで充電でき、電気代は100kmあたり約150円と経済性に優れています。

2025年モデルでは、この基本性能をベースに複数の改良が施されました。まず、充電コネクタにJ1772規格が採用されたことで、多くの公共充電ステーションでの急速充電に対応可能となり、外出先での利便性が大きく向上しました。

また、従来はオプションだった雨除けのサイドカバーが全車に標準装備となり、天候を問わず快適性が高まっています。さらに、サイドブレーキが新たに追加され、ハンドブレーキロックと組み合わせることで坂道での駐車もより安全になりました。車内にはUSB PD充電ポートも搭載され、スマートフォンなどのデバイスを急速充電できる点も現代のニーズに応えています。

そして2026年1月からは、モーター出力とバッテリータイプの違いによって4つのグレードが設定されました。モーターは、街乗りでの穏やかな走行を想定した1500Wの「SMOOTH」と、荷物を積んだ際や坂道で力強い加速を発揮する2000Wの「POWER」から選べます。

バッテリーは、鉛バッテリー仕様の「ST」と、リチウムイオンバッテリー仕様の「Li」の2種類が用意されています。これにより、利用者の用途や予算に合わせた最適な一台を選ぶことが可能になりました。価格（消費税込）は69万円から84万円の範囲で設定されています。

公共交通網の縮小やガソリンスタンドの閉鎖が課題となっている地域において、ガソリンを必要とせず自宅のコンセントから手軽に充電できるVIVEL TRIKEは、日々の移動を支える新たな選択肢として存在感を増していくことが期待されます。

同モデルについて、ネット上やSNS上では「車検不要」「車庫証明不要」にくわえ、ガソリン代もかからないため、「セカンドカーや近所への日常のアシとして最高」「原付や自転車からの乗り換えにちょうどいい」と実用性が高く評価されています。

モーター出力を穏やかにして急発進を抑えた「SMOOTHモデル」が設定されたことで、「高齢者のペダル踏み間違い事故の防止にも繋がりそう」「親の免許返納後の足として検討したい」といった安全面を支持する声も寄せられています。

一方、より「クルマ」に近い快適性を求めるため「エアコンを装備してほしい」という意見や、「マンション等の室内でも充電できるように、バッテリーを取り外せる仕様になれば即決するのに！」といった、充電環境のハードルを指摘する声も多く見られました。

総じて、圧倒的な経済性と手軽さから「新しい日常のアシ」としてのポテンシャルが高く評価されている一方で、充電設備や空調など、さらなる利便性の向上を期待するユーザーも多いようです。