映画『SAKAMOTO DAYS』目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督による副音声付上映開始！
Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の副音声付上映が、5月15日〜6月18日の期間限定で実施。目黒×高橋文哉×福田雄一監督の座談会が副音声で楽しめる。
【写真】目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督による座談会の様子
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
元殺し屋・坂本を演じる目黒は、推定140kgのふくよかな姿と、殺し屋としての片鱗を取り戻し急激に痩せたスマートな姿を演じ分ける。
4月29日から5月10日までの公開から12日間で興行収入18億円、観客動員数130万人を突破し大ヒットしている本作。このたび、5月15日から期間限定で副音声付上映が開始（6月18日まで）。
今回の副音声では、本作の主人公・坂本太郎を演じた目黒、坂本の相棒・朝倉シンを演じた高橋、そして脚本・監督を務めた福田雄一監督の3名による座談会が収録され、一緒に本編を鑑賞しながら、上映シーンにあわせてさまざまなトークが繰り広げられる。
本作の見どころであるアクションシーンをはじめ、制作裏話や撮影秘話、思い出話、小ネタなどなど…本作をより楽しむことができるトークがてんこ盛り。福田監督だけが知っている目黒・高橋の撮影現場でのエピソードの暴露、さらに本作の舞台あいさつイベントでたびたび垣間見られた目黒と高橋の仲の良さを十分に感じられる二人の掛け合いなど、和気あいあいとした座談会となっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は公開中。
【写真】目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督による座談会の様子
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
4月29日から5月10日までの公開から12日間で興行収入18億円、観客動員数130万人を突破し大ヒットしている本作。このたび、5月15日から期間限定で副音声付上映が開始（6月18日まで）。
今回の副音声では、本作の主人公・坂本太郎を演じた目黒、坂本の相棒・朝倉シンを演じた高橋、そして脚本・監督を務めた福田雄一監督の3名による座談会が収録され、一緒に本編を鑑賞しながら、上映シーンにあわせてさまざまなトークが繰り広げられる。
本作の見どころであるアクションシーンをはじめ、制作裏話や撮影秘話、思い出話、小ネタなどなど…本作をより楽しむことができるトークがてんこ盛り。福田監督だけが知っている目黒・高橋の撮影現場でのエピソードの暴露、さらに本作の舞台あいさつイベントでたびたび垣間見られた目黒と高橋の仲の良さを十分に感じられる二人の掛け合いなど、和気あいあいとした座談会となっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は公開中。