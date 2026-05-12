◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ準々決勝 千葉Ｊ―群馬（１１日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

第３戦が行われ、東地区２位の千葉Ｊがワイルドカードの群馬に７２―６８で勝利し、準決勝進出を果たした。９日の第１戦を落として崖っぷちとなった状況から２連勝で、４強に駒を進めた。１５日からは準決勝が行われ、長崎・ハピネスアリーナで西地区優勝の長崎と対戦する。

途中出場したスモールフォワードの金近廉は、４本の３ポイント（Ｐ）シュートを含むチーム２位の１４得点をマークし、勝利に貢献した。９点ビハインドの第１クオーター（Ｑ）残り３分４７秒で、この日最初の３Ｐに成功。第２Ｑでは２本決め、第４Ｑは開始わずか１１秒で豪快なダンクを決めるなど、終始存在感を示した。

１０日に行われた第２戦でチームは８５―７９で勝利。だが、自身は１６分５８秒出場も無得点に終わった。シュート機会も３本のみと活躍できず。試合後にはＳＮＳのダイレクトメッセージに「お前なんかいらねえ」と厳しい言葉が届いたことを明かした。批判を受け「昨日のパフォーマンスだったらそう思われる。シンプルな評価だと思う」と受け止めたが、準決勝進出がかかったこの日は発奮して大活躍。「その人に今日の感想を聞きたい」と誇らしく語った。

プロ３年目の２３歳。これまでのＣＳでは出場機会こそあったものの、思うような結果は残せなかった。僅差となった大一番の終盤までコートに立ち続け、「プレータイムを自分で勝ち取れたことは、大きな達成感」と胸を張った。準決勝は敵地に乗り込み西地区優勝の強敵と対戦する。ホーム開催だった準々決勝とは正反対に、超がつくほどのアウェーな空気が予想される。「チーム一丸となって戦いたい。絶対に優勝して終わりたい」とチーム５年ぶりの頂点へ、期待のホープが実力を示す。