【気象予報士が解説】5月後半は30℃超の真夏日続出か、異常高温の要因とは
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気象予報士の松浦悠真が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【30℃続出か】17日頃から暑さ厳しく 東北～沖縄はかなりの高温｜高温に関する早期天候情報 #マニアック天気 #異常高温」と題した動画を公開した。5月11日に発表された「高温に関する早期天候情報」を受け、予想される気温やその要因を専門家の視点から詳しく解説している。
今回の対象地域は、東北から沖縄にかけての広い範囲である。松浦によると、5月17日頃（沖縄は21日頃）から平年より2度以上高い、かなりの高温となる予測が立てられている。17日以降の予想気温を見ると、広い範囲で25度以上の夏日が続き、特に名古屋では17日から19日にかけて3日連続で30度以上の真夏日が予想されている。那覇でも20日頃から真夏日となる見込みで、その他の地域でも30度に達する可能性があるという。
これほどの高温となる主な要因は、偏西風の蛇行と亜熱帯高気圧の強い張り出しである。上空500hPaにおいて、日本付近は暖かい空気が流れ込みやすい場となる。松浦は、5880mという亜熱帯高気圧の目安となる高度が西日本あたりまですっぽりと覆う予想となっている点に言及した。さらに下層の850hPaでは、15度以上の暖かい空気が東北付近まで覆う見込みであり、晴れて日差しが加われば地上の最高気温が真夏日レベルまで押し上げられるという。
また、松浦は「気温が高くなって上空にあまり寒気がなくても、地上の気温の高さによって不安定が引き起こされる」と指摘し、夕立など天気の急変にも注意が必要だと語った。
動画の最後で松浦は、「夏並みの熱中症対策をしっかりとしていかなければならない」と警鐘を鳴らす。5月の時期はまだ体が本格的な暑さに慣れておらず、30度程度でも体調を崩すリスクが十分にある。こまめな水分補給やエアコンの適切な使用など、無理をしない暑さ対策が強く求められる。
今回の対象地域は、東北から沖縄にかけての広い範囲である。松浦によると、5月17日頃（沖縄は21日頃）から平年より2度以上高い、かなりの高温となる予測が立てられている。17日以降の予想気温を見ると、広い範囲で25度以上の夏日が続き、特に名古屋では17日から19日にかけて3日連続で30度以上の真夏日が予想されている。那覇でも20日頃から真夏日となる見込みで、その他の地域でも30度に達する可能性があるという。
これほどの高温となる主な要因は、偏西風の蛇行と亜熱帯高気圧の強い張り出しである。上空500hPaにおいて、日本付近は暖かい空気が流れ込みやすい場となる。松浦は、5880mという亜熱帯高気圧の目安となる高度が西日本あたりまですっぽりと覆う予想となっている点に言及した。さらに下層の850hPaでは、15度以上の暖かい空気が東北付近まで覆う見込みであり、晴れて日差しが加われば地上の最高気温が真夏日レベルまで押し上げられるという。
また、松浦は「気温が高くなって上空にあまり寒気がなくても、地上の気温の高さによって不安定が引き起こされる」と指摘し、夕立など天気の急変にも注意が必要だと語った。
動画の最後で松浦は、「夏並みの熱中症対策をしっかりとしていかなければならない」と警鐘を鳴らす。5月の時期はまだ体が本格的な暑さに慣れておらず、30度程度でも体調を崩すリスクが十分にある。こまめな水分補給やエアコンの適切な使用など、無理をしない暑さ対策が強く求められる。
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チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。