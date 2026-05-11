「尊い…」りくりゅうペアのラブラブショットに反響「愛があふれてる」「龍一くんの前腕の筋肉えぐい」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手は5月10日、自身のInstagramを更新。木原龍一選手とのラブラブショットを公開し、「子どもの頃の将来の夢」も明かしました。
【写真】“乙女なポーズ”の木原龍一
コメントでは「乙女なポーズの龍一くんが可愛すぎるー！」「こ、れ、は、可愛すぎる だし、龍一くんの前腕の筋肉えぐい」「ショートケーキちゃん可愛いすぎ」「龍一くんまっじで人間でいてくれてありがとう」「尊い、はこの二人にある言葉だなぁ」「全てが可愛い」「もうおふたりの愛があふれてる」「ななに可愛すぎるでしょ！！尊い…」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“乙女なポーズ”の木原龍一
「ショートケーキちゃん可愛いすぎ」三浦選手は「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」「#子どもの頃の将来の夢は #ショートケーキ #ちなみに私は #シャイニールミナス」などとつづり、1枚の写真を投稿。「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」と書かれたプレートに、ケーキが乗っています。木原選手は、両手を頬に添えたかわいらしいポーズでショートケーキを見つめています。三浦選手は、そんな木原選手に愛おしげな視線を送っており、ほほ笑ましいです。
「ギャップがすごい！」4月30日にも「宣材写真撮影中のひとコマ おちゃらけ龍一とノーマル龍一」と、木原選手とのオフショットを公開していた三浦選手。ファンからは「ギャップがすごい！」「りくちゃん美人だし、龍一くん相変わらず面白くてジェントルマンだし最高かて」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)