これからの天気。12日は、晴れていても急な雨に注意が必要です。



◆注意報

上中下越の各地に乾燥注意報が発表されています。



◆5月12日（火）の天気

・上越地方

昼頃までは晴れて、汗ばむ陽気になるでしょう。ただ、午後は雲が増えて、にわか雨や雷雨の所がありそうです。

・中越地方

昼過ぎにかけて、日差しが降り注ぐでしょう。一方、午後は、急に雨雲の湧く所がありそうです。傘マークがついていない地域でも天気の急変に注意が必要です。

・長岡市と三条市周辺

午前中晴れている所でも、午後は、急な強い雨や雷雨の所があるでしょう。最高気温は25℃くらいまで上がる所が多くなりそうです。

・下越、新潟市周辺と佐渡

日中は日差しの届く所が多くなるでしょう。ただ、夕方以降は、下越を中心に、所々で、にわか雨がありそうです。雷を伴って、降り方が強まることもあるでしょう。

・下越、村上市から聖籠町です。

昼過ぎまでは晴れて、空気の乾燥した状態が続くでしょう。一方、夕方以降は雲が増えて、急な雨の所がありそうです。



◆風と波

12日は、風・波ともに比較的、穏やかでしょう。



◆週間予報

あさって水曜日は広く晴れ間が出ますが、山沿いを中心に、所々で、にわか雨があるでしょう。木曜日以降も日差しの届く所が多くなりますが、上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定になり、所々で、雨が降りそうです。最新の天気予報をご確認ください。

