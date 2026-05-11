LUNA SEAの結成記念日である5月29日（金）にリリースされる約6年ぶりの新曲「FOREVER」。

本楽曲は、10thオリジナルアルバム『CROSS』、セルフカバーアルバム『MOTHER』『STYLE』に続き、U2など数多くの世界的アーティストを手掛け、グラミー賞6冠を誇る音楽プロデューサー、スティーヴ・リリーホワイトがミックスを担当したことが明らかになった。

さらに、「FOREVER」は5月11日（月）深夜25時より放送されＪがレギュラーパーソナリティーを務めるBAYFM「FAB NIGHT 〜J’s EDITION ROCK LINE〜」にて、フルサイズで初オンエアされることも決定した。

以下、スティーヴ・リリーホワイトよりコメント。

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「FOREVER」のミキシングは、僕にとって本当にエモーショナルな時間だった。これが真矢のLUNA SEAとしてのラストパフォーマンスになるんだと、一音一音を噛み締めながら向き合っていたからね。それにしても、なんて素晴らしい演奏なんだ！

さらにこの曲はインスト版も素晴らしく、スケールの大きな演奏を聞いているだけで、本当に色々な情景が浮かんでくるよ。優雅で美しい場所、例えば結婚式のようなシーンで流れていても良いかもしれない。真矢のエネルギーが演奏から溢れ出ていて、僕がこれまで手掛けたLUNA SEAの楽曲の中でも、間違いなくお気に入りの一曲になった。

真矢、愛しているよ。君はこの美しい曲の中で、これからも永遠に生き続けるんだ！

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■New Single「FOREVER」

2026年5月29日発売

CD予約 https://avex.lnk.to/Jf1dkl

AVCD-61715 ￥1,100(税込) ※全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」のSLAVEシート特典(SLAVEシート限定グッズ)は、各会場限定の「FOREVER」SPECIAL CDとなります。

SPECIAL CDの詳細は決まり次第発表いたします。

■＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞

05月29日(金) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

05月30日(土) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

06月05日(金) 大阪・大阪国際会議場メインホール

06月06日(土) 大阪・大阪国際会議場メインホール

06月12日(金) 高知・新来島高知重工ホール オレンジホール(高知県立県民文化ホール)

06月13日(土) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

06月19日(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

06月21日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場

06月25日(木) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

06月26日(金) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

07月04日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07月05日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07月11日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

07月12日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

07月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

07月25日(土) 千葉・森のホール21 大ホール

07月26日(日) 千葉・森のホール21 大ホール

07月30日(木) 大阪・オリックス劇場

07月31日(金) 大阪・オリックス劇場

08月08日(土) 新潟・新潟県民会館

08月15日(土) 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

08月16日(日) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

08月28日(金) 広島・上野学園ホール

08月29日(土) 広島・上野学園ホール

09月20日(日) 熊本・熊本城ホール

09月22日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

09月23日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

10月03日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

10月04日(日) 宮城・仙台サンプラザホール

10月10日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター

10月11日(日) 岡山・倉敷市民会館

10月17日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

10月18日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

詳細：https://www.lunasea.jp/live/2026tour