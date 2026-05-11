【薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）】 5月13日 発売 価格：2,200円

【拡大画像へ】

イマジカインフォスは、5月13日に発売される「薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）」の発売前重版と発売記念イベントを発表した。

本書は「薬屋のひとりごと」の作品世界に登場する料理を実際に作れる形で紹介するレシピ本。「媚薬を作ってくれないか？」という壬氏からの依頼で猫猫が作ったチョコレートや、小蘭、子翠との友情の証である氷菓（アイス）をはじめ、作中で読者の心をつかんだ数々の料理のレシピが登場する。

さらに本書のために著者の日向夏氏が書き下ろしたショートストーリー「鱠（なます）」、「二層の酒」、「串焼き」、「甘藷（かんしょ）菓子」、「角煮」と、以前に特典として限定配布された「可可阿（カカオ）菓子」も収録されており、計6本のショートストーリーを楽しめる。ここでしか読めないエピソードとともに「薬屋のひとりごと」の世界を味わえる。

収録レシピ（一部）

・猫猫の“媚薬”チョコレート

・友情の氷菓

・燕燕の乾焼蝦仁（エビチリ）

・月精の夜空ゼリー

・暗号の運命饼干（フォーチュンクッキー）

・訪問の夜の豚角煮

ほか全23レシピ

東京と大阪で特典お渡し会を開催

「薬屋のひとりごと 猫猫の調合書」の発売を記念して、特設サイトより購入した人の中から抽選で100名に特典を手渡すイベント（お渡し会）の開催が決定した。

原作者・日向夏氏とレシピを作成した真楠ヨウ氏の直筆サイン入が入った限定オリジナルコースターを、日向夏氏の広報担当うりぼう【うりりん】氏と、真楠ヨウ氏が購入者に手渡しする。

大阪会場

開催日時：6月13日15時

会場：MARUZEN &ジュンク堂書店 梅田店

□詳細ページ

東京会場

開催日時：6月21日11時

会場：紀伊國屋書店新宿本店

□詳細ページ

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ