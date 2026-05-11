2025年9月にリリースされた米津玄師さんの「IRIS OUT」が、米ビルボードのグローバルチャート「Global 200」で、日本語楽曲として史上最高位となる5位を記録しました。日本のアーティストが続々と海外に進出していますが、なぜ日本の音楽は世界に届くようになったのでしょうか。そこで今回は、音楽ジャーナリスト・柴那典さんの著書『ヒットの復権』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】なぜ、いま日本の音楽が世界に届くようになったのか？構造的な変化を解説！柴那典『ヒットの復権』

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ピコ太郎「ＰＰＡＰ」とは何だったのか

２０１６年は時代の分水嶺だった。

社会を動かす力学が切り替わる、その変化の萌芽が生まれた年だ。そして、政治や経済といった他のあらゆる分野に先んじて、ポップ・ミュージックの領域でその突端が示された。

それを象徴するヒット曲が、ピコ太郎の「ペンパイナッポーアッポーペン（ＰＰＡＰ）」だ。そんなことを言われてもピンとこない人がほとんどだろう。しかしこの曲が巻き起こした社会現象を覚えている人は少なくないはずだ。

お笑い芸人の古坂大魔王がプロデュースした謎の中年男性のキャラクター・ピコ太郎が、「ペンパイナッポーアッポーペン」と歌い踊る。そのナンセンスでバカバカしくも何故か耳に残る動画が、２０１６年８月２５日にYouTubeにひっそりと公開された。

最初は誰も相手にしていなかった。一部の芸能人がＳＮＳで面白がったものの、それがブレイクに寄与したわけではない。マスメディアが取り上げたわけでもない。しかし、いつの間にか動画は国境を超えて海外に波及していた。

起爆剤は公開から１ヶ月後の９月に投下された。世界的なポップ・アイコンのジャスティン・ビーバーがＳＮＳで言及したことをきっかけに、予想外の状況が一気に広がった。「ＰＰＡＰ」は世界中に伝染していった。イギリスのＢＢＣでは「頭から離れない」、アメリカのＣＮＮでも「ネットが異常事態」などと紹介された。

こうした状況を受け１０月に配信リリースされた「ＰＰＡＰ」は、全米ビルボードのシングルチャート「Ｈｏｔ １００」で最高７７位にランクイン。日本人アーティストとしては松田聖子以来２６年ぶりのトップ１００入りを果たした。楽曲は４５秒の長さしかなく、同チャートのトップ１００に入った世界最短曲としてギネス世界記録に認定された。

ショート動画の拡散が促した行動変容

一体この現象は何だったのか？

当時は誰もその本質に気付いていなかった。お笑い芸人のギャグが一発屋的なブームを巻き起こしたというくらいにしか思われていなかった。しかし１０年経った今ならわかる。「ＰＰＡＰ」の巻き起こした現象は、ショート動画の拡散が人々に「行動変容」を促した、最初の事例だったのだ。

２０２０年代を生きる我々にとって、それはもはや日常の光景になっている。ＳＮＳとショート動画の影響力は、音楽やポップカルチャーの枠を飛び越え、政治の領域さえ動かしている。２０２４年の石丸現象、２０２５年の参政党の躍進、２０２６年の高市旋風など、選挙のたびにそのことが取り沙汰される。

ポップ・ミュージックの領域には、その軽さと速さの特性ゆえに、世の中の変化が最初に現れる。「ＰＰＡＰ」はそれを証明した実例だ。

「ネタ」ではなく「楽曲」である

２０１６年当時、筆者はたまたま現象の発火点のすぐそばにいた。

ピコ太郎が「ＰＰＡＰ」を投稿する４日前の８月２１日、サマーソニックの会場で古坂大魔王さん本人と仕事を共にしていた。フェスの中継特番の司会者とコメンテーターとしての役回りだ。



（写真提供：Photo AC）

もともと洋楽ロックフェスとして始まったサマーソニックは、時を経て、ロックもアイドルもお笑い芸人も出演する「ポップカルチャーの総合見本市」のような場になっている。そういう話をした流れの中で、古坂大魔王さんが「実は俺も今、やろうとしてることがあるんだよね」というようなことをポツリと言った。その場では聞き流してしまったが、今思えば、あれはピコ太郎のことだったのだろう。

そんな縁もあり、現象が広まっていくのを驚きと共に、そして他人事ではない感覚で見ていた。ブームの広まりを受け、テレビ番組やニュースサイトのオファーを受けて「なぜ『ＰＰＡＰ』が世界的に流行したのか？」を解説した。そこで繰り返し強調したのは、これが「ネタ」ではなく「楽曲」であるということだった。

古坂大魔王の音楽的なルーツには８０年代や９０年代のテクノ・ミュージックがある。芸人として活躍しつつ、リミックスやプロデュースなど音楽活動のキャリアもある。「ＰＰＡＰ」にはそうした古坂大魔王のトラックメイカーとしてのセンスが反映されている。リズムマシンの名機・ＴＲ−８０８のカウベルを効果的に用いたビートなど、サウンドへのこだわりが独特な中毒性につながっている。そうした分析を提示した。

現象は「ビフォー・ジャスティン」から始まった

２０１７年３月、ピコ太郎が行った初の武道館公演にも足を運んだ。

そこで最も印象的だったのは、「ＰＰＡＰ」をメタルやバラードなど様々なバージョンでカバーし現象を世界中に広げた海外ユーチューバーをゲストに招いた場面だった。

彼らにピコ太郎が「いつ頃に動画を見てカバーしようと思ったか？」と問いかける。「ビフォー・ジャスティン？ アフター・ジャスティン？」と問うと、全員が「ビフォー・ジャスティン」と答えていた。つまり、ジャスティン・ビーバーがＳＮＳで紹介する以前に、世界中に二次創作の輪が広がっていたわけである。

そのことの意味も今ならわかる。「ＰＰＡＰ」はまさしく「バイラルヒット」の先駆けだ。

※本稿は、『ヒットの復権』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。