ソンバーユから、馬油を40%高配合した「クレンジングオイル レモンの香り」発売
薬師堂は4月8日、「ソンバーユ クレンジングオイル レモンの香り」を発売した。
ソンバーユ クレンジングオイル レモンの香り
同商品は、「人の脂肪酸組成に近い性質を持ち、肌になじみやすい」という馬油の特性を最大限に活かしたクレンジングオイル。長年の馬油研究に基づき、メイクを落とす行為を単なる作業から「肌を整える時間」へと変えることをコンセプトに開発した。
配合成分は馬油以外にわずか5種類に限定し、いずれも20年以上の使用実績がある原料を採用。馬油は、液状のものを約40%配合した。洗い流した後も馬油由来のうるおいが肌に留まる「ひと膜残る」設計により、クレンジング後のつっぱり感を抑え、心地よい肌状態を実現している。
容器は、忙しい日常でも使いやすいポンプ式を採用した。価格は120mL入りで3,850円。
ソンバーユ クレンジングオイル レモンの香り
同商品は、「人の脂肪酸組成に近い性質を持ち、肌になじみやすい」という馬油の特性を最大限に活かしたクレンジングオイル。長年の馬油研究に基づき、メイクを落とす行為を単なる作業から「肌を整える時間」へと変えることをコンセプトに開発した。
配合成分は馬油以外にわずか5種類に限定し、いずれも20年以上の使用実績がある原料を採用。馬油は、液状のものを約40%配合した。洗い流した後も馬油由来のうるおいが肌に留まる「ひと膜残る」設計により、クレンジング後のつっぱり感を抑え、心地よい肌状態を実現している。
容器は、忙しい日常でも使いやすいポンプ式を採用した。価格は120mL入りで3,850円。