King & Prince（以下、キンプリ）の永瀬廉と髙橋海人が5月10日、都内で行われたグループ初のトラベルバラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』（ディズニープラス）のスペシャルローンチイベントに登場。同番組が6月からディズニープラスで独占配信されることをファンの前でサプライズ発表し、番組タイトルにちなんだトークコーナーでは、二人で叶えたい夢などをしみじみと語り合った。

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同番組は永瀬と髙橋が、ロサンゼルスを舞台に“まちあわせミッション”に挑戦し、ふたりの絆を試すトラベルバラエティ。約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』（日本テレビ系）で2人とタッグを組んできたスタッフが企画・製作を手がける。

イベントでは番組タイトルにちなみ、「れんかいの絆はワールドワイド級!? ふたりの記憶をまちあわせin TOKYO」と題したフリップトークが行われ、「これから二人で一緒に叶えたいこと」というお題に対して永瀬は、「週4でライブ」と回答。「週5でもいいけど、働き方、もっと考えなあかんかなって思うんです。週4でライブするとしたら全部平日になると思うんですけど、夢ですから。大きくいこうということで」と話し、ファンと直接交流できる場を大切に思っている様子。

一方、髙橋は、「僕らの10周年に、ミッキー（マウス）の100歳を祝いたい」とコメントした。2028年のミッキーのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバル・キャンペーンの一環として、昨年5月に“ベストフレンド”であるミッキーの新しいオフィシャルテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」を発表したキンプリ。彼らは2018年にCDデビューしているだけに、「廉と話していて気づいたことなんですけど、僕らの10周年がちょうどミッキーの100周年に当たるんです。すごいタイミングだなって思ったので、ミッキーの100歳を僕らも祝いたい」と夢を語った。

■King & Prince 永瀬廉が“キング”に？ 髙橋海人「手の振り方がすごくかっこいい」

その後もこれまでの二人の活動を振り返るお題が出され、「初めて出会った日の思い出」として、永瀬は「帝国劇場のリハーサル室」での高橋とのファーストコンタクトを回顧。「舞台の見学に行ったのに急遽、舞台に出させられて……。（そういういきなりのハプニングは）当時の“事務所あるある”なんですけど、その時に一緒にパフォーマンスをすることになったのが海人で」と説明した上で、「ダンスは当時から群を抜いてうまかったです。こういう見た目と喋り方やのに、『踊るとゴリゴリやん』って思ったんです」と髙橋の印象を明かし、本人は「うれしい」と満面の笑みを見せた。

一方の髙橋も「廉はその時すごく人見知りで……」「『こいつ大丈夫か？』って品定めされている感じがあった」と永瀬の第一印象を振り返り、永瀬や客席のファンを笑わせた。

そんな髙橋は最近、永瀬のライブパフォーマンスにある“変化”を感じている様子。「相手がハマっていること」というトークテーマで、「廉が最近、お客さんに手を振る時、ゆっくり手を振るようになったのがすごく印象的」だと話した。「その優雅な動きを見て「『本当の“キング”になってきたな』って思ったんです。キングとしての自覚が芽生えきたのかなって。その時の手の振り方がすごくかっこいいんです」とも語り、永瀬を照れさせたのだった。

対して永瀬は髙橋が沖縄料理の「にんじんしりしり」にハマっていると紹介。髙橋はこれに「事実です」と述べ、「今までにんじんしりしりのことをあんまり相手にしていなかったんですけど、ある店ですごく美味しいにんじんしりしりが出てきたことがあって、これはありだなって」とにんじんしりしりが好きになった理由を明かした。

■King & Prince 髙橋海人、永瀬廉の存在が「とても尊い」

さらに「ファンとの思い出」がお題に挙がると、永瀬は横浜アリーナでのデビューコンサートを挙げ、「僕らの事務所は『デビューをする』ということが一つ大きなイベントになっているんです。その喜びをファンと分かち合ったのが横アリ。今でもすごく思い出に残っています」と、デビュー当時を感慨深げに振り返った。

また、新番組のロケ地となっているロサンゼルスについては「デビュー前に写真集を撮影しに行ったり、楽曲作りで行ったり……。過去何回か行ったことがあり、今回番組を撮るってなってロスに行ったんですけど、勝手に素敵なご縁を感じました」と発言。髙橋も「ロケーションがとにかく綺麗です。賑やかなところとのんびり落ち着いて暮らしているところがあって、いろんなところを訪ねてLAを楽しむことができた」と、番組の撮影を振り返りながら、ロスの魅力を紹介した。

さらに髙橋は、ロスで永瀬の“知らない一面”をたくさん発見することができたといい、「普段から毎日一緒に過ごしている人と海外に行くと、新しい発見がありますね」と感慨深げにコメント。「まだ知らない廉がいるんだって、あらためて気づきました。存在をとても尊く思い、ふたりの関係はかけがえのないものだなって気づきました。僕らにはまだ知らない一面があるというところを、皆さんにも見てもらいたい」とアピールしたのだった。

（文＝名鹿祥史）