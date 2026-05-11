BTS・V、メキシコでのメンバーショットや大統領との笑顔写真公開 ブリーチ中の様子も「襟足金髪にしたのめっちゃカッコいい」「テテの金髪やばかったな」
韓国の7人組グループ・BTSのVが11日までに、自身のインスタグラムを更新。7日、9日、10日の3日間にわたって、メキシコシティのエスタディオGNPセグロス（Estadio GNP Seguros）で行われた公演のオフショットなどを公開した。
【写真】メキシコで…BTS・V、大統領との笑顔写真 ブリーチ中の様子も
Vは「パクチー抜きでお願いします」というコメントとともに、国立宮殿でのメンバーとのショットやクラウディア・シェインバウム大統領が笑顔で映り込む鏡越しのショットを公開。また、髪の毛をブリーチしている最中の様子や、メキシコで過ごしたオフショットを20枚掲載している。
この投稿にファンからは「大統領も笑顔ですね」「グテ（Jung KookとV）のツーショットを微笑ましい顔で見る大統領がいい」「テテの金髪やばかったな」「襟足金髪にしたのめっちゃカッコいい」「ニット帽とかかぶると裾の金髪だけ見えてドキドキしちゃう」「バンダナテテがオール金髪に見える！おしゃれ！」と反響が集まっている。
【写真】メキシコで…BTS・V、大統領との笑顔写真 ブリーチ中の様子も
Vは「パクチー抜きでお願いします」というコメントとともに、国立宮殿でのメンバーとのショットやクラウディア・シェインバウム大統領が笑顔で映り込む鏡越しのショットを公開。また、髪の毛をブリーチしている最中の様子や、メキシコで過ごしたオフショットを20枚掲載している。
この投稿にファンからは「大統領も笑顔ですね」「グテ（Jung KookとV）のツーショットを微笑ましい顔で見る大統領がいい」「テテの金髪やばかったな」「襟足金髪にしたのめっちゃカッコいい」「ニット帽とかかぶると裾の金髪だけ見えてドキドキしちゃう」「バンダナテテがオール金髪に見える！おしゃれ！」と反響が集まっている。