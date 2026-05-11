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YouTubeチャンネル「レクター」が「【病み上がり稼働】ゴールデンウィーク最終日前日は稼げるのか？【Uber Eats自転車配達員】」を公開した。デリバリー配達員として活動するレクターが、ゴールデンウィーク最終日の前日にUber Eatsで稼働した様子を公開し、インセンティブを活用したリアルな収入や配達中の気づきを紹介している。



体調不良から約10日ぶりに復帰したレクターは、夕方の17時45分から自転車での稼働を開始した。この日は当たりのインセンティブが出てるため、Uber Eats一本に絞って配達を進める。配達の道中では、移動中も運転時間としてカウントされる仕様への変更や、拒否制限付きインセンティブの終了予定など、配達員を取り巻くシステムのアップデートについても言及している。



稼働中、最初から2件の配達先がセットになっているオファーを受注すると、「純粋なダブルって飛んできてますかね？」と、最近では珍しくなった状況に触れる場面もあった。店舗での調理待ちもほとんど発生せず、強風の影響を受けやすいタワーマンションへの配達を避けるなどの工夫を凝らしながら、順調に配達件数を重ねていく。



約2時間半の稼働で12件の配達を完了し、この日の売上は7,485円となった。レクターは「時給換算にすると2994円」と、効率良く稼げた結果を報告している。通常の配達報酬である3,285円に加えて、インセンティブによる追加報酬が大きく貢献したことを振り返りつつ、連休終盤で帰省先から戻った人々の需要が高まっていたのではないかと分析した。現役デリバリー配達員のリアルな働き方や、効率的に収入を得るための戦略がうかがえる動画となっている。