俳優佐藤B作（77）が座長を務める「劇団東京ヴォードヴィルショー」が11日、公式サイトを更新。劇団解散を発表した。

佐藤直筆の声明を公開し「1973年3月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を 歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年5月をもちまして解散することと相成りました…」と発表した。

続けて「53年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼申し上げます。有難うございました！！！」と締めくくった。

現在も俳優山口良一（71）が所属。元座付作家の喰始は久本雅美、柴田理恵らと「WAHAHA本舗」を旗揚げしている。

同劇団の研究所には、極楽とんぼの山本圭壱、加藤浩次が一時所属していた。

以下、発表全文。

1973年3月「エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！」を

歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは

諸事情により本年5月をもちまして解散することと相成りました…。

53年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼申し上げます。

有難うございました！！！

2026年5月吉日

座長 佐藤B作