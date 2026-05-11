ドジャース・大谷翔平投手（３１）から豪快アーチが消え、米メディアもいよいよ騒がしくなってきている。

１０日（日本時間１１日）に本拠地ロサンゼルスで行われたブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。結果は空振り三振、二直、中飛、一ゴロの４打数無安打でチームも２―７で完敗した。１番打者は言うまでもなく打席数が最も多く回る。中でも初回の第１打席は相手バッテリーも狷┐仮讚瓩なく、勝負せざるを得ない状況に追い込まれるだけに、最強スラッガー・大谷の存在は脅威となっている。

ただ、最近は一発が鳴りを潜め、最後の本塁打は４月２６日（同２７日）のカブス戦の４打席目で放った６号ソロ。この日で１０試合、４６打席ノーアーチとなった。また、今季５号は同１２日（同１３日）のレンジャーズ戦の第１打席までさかのぼることになり、１０６打席で１本塁打という大谷らしからぬ状況に陥っている。

米サイト「アルバット」は「大谷翔平は輝きを失ってしまったのか？」とセンセーショナルな見出しとともに「一貫性こそが偉大な選手と一過性のスターを分けるが、ダイヤモンドの神々でさえ弱さを見せる瞬間がある」と伝えた。

現状については「どんな投手も脅かしたパワーは今や封印されているようだ。ホームランを量産するあの威風堂々としたぷらーは以前ほどのインパクトを失った」と手厳しかった半面、前日９日（同１０日）まで５試合連続で出塁は果たしていたこともあり「大谷は攻撃面での影響力を維持している」とした。

もちろん、期待されているのは試合の流れを一変させるような特大アーチ。大谷につられるように今月のチームは４勝５敗とジリ貧状態にある。それでも同サイトは「野球の世界で好不調の波は付き物だ。選手は浮き沈みを経験するもので、真の伝説は困難な時期にこそ生まれる。大谷は並外れた選手であることを証明済みで、一時的にパワーが衰えても試合への影響力は大きい」とポジティブに締めくくった。

米メディアも懐疑的にとなる停滞ムードを振り払う一発はいつ飛び出すのか――。