ファミマ「絶品シュークリーム大集合！」スイーツ売上TOP2商品が進化＆ザクほろ・もちむにの新作も登場
【モデルプレス＝2026/05/11】ファミリーマートでは、たっぷりのクリームやこだわりの濃厚カスタードが特長の「人気シュー」2品のリニューアルに加え、驚きのザクほろ・もちむにの食感が楽しめる「新食感シュー」2品を発売。合わせて4品のシュークリームが集合する「絶品シュークリーム大集（シュー）合！」キャンペーンを、5月12日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて開催する。
【写真】「絶品シュークリーム大集合！」ラインナップ
今回、スイーツカテゴリで売上TOP1・2を誇る、人気のシュークリーム2品がリニューアル。生クリーム入りのホイップクリームとなめらかなカスタードのコンビネーションが楽しめる、売上No.1の「クリームたっぷり！ダブルシュー」はさらにサイズアップして、クリームたっぷりに。また、マダガスカル産バニラビーンズたっぷりの濃厚なカスタードを使用した「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」は、従来よりバニラビーンズを増量し、食感を損なうことなく、よりカスタードのリッチ感をアップ。人気の味わいにさらなる満足感を目指してブラッシュアップした理想のシュークリームが完成した。
5月12日（火）からは、“ザクほろ”と“もちむに”の新食感の2品のシュークリームが数量限定で新発売。「ザクほろシュー（チョコクリーム）」は、“ザクほろ”食感のシューパフの中に、なめらかなチョコクリームを詰めた新食感クッキーシュークリーム。「もちむにシュー（ミルククリーム）」は、“もちむに”食感のシューパフの中に、ふんわりミルククリームを詰めた新食感シュークリーム。ふっくら丸みのあるビジュアルにもこだわって開発された。（modelpress編集部）
【価格】184円（税込198円）
【価 格】167円（税込180円）
【発売日】発売中
【発売地域】 全国
【価格】221円（税込238円）
■もちむにシュー（ミルククリーム）
【価格】198円（税込213円）
【発売日】2026年5月12日（火）
【発売地域】 全国※数量限定
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◆スイーツ売上TOP2がさらに進化して登場
今回、スイーツカテゴリで売上TOP1・2を誇る、人気のシュークリーム2品がリニューアル。生クリーム入りのホイップクリームとなめらかなカスタードのコンビネーションが楽しめる、売上No.1の「クリームたっぷり！ダブルシュー」はさらにサイズアップして、クリームたっぷりに。また、マダガスカル産バニラビーンズたっぷりの濃厚なカスタードを使用した「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」は、従来よりバニラビーンズを増量し、食感を損なうことなく、よりカスタードのリッチ感をアップ。人気の味わいにさらなる満足感を目指してブラッシュアップした理想のシュークリームが完成した。
◆“ザクほろ”＆“もちむに”の新食感シュークリーム2品
5月12日（火）からは、“ザクほろ”と“もちむに”の新食感の2品のシュークリームが数量限定で新発売。「ザクほろシュー（チョコクリーム）」は、“ザクほろ”食感のシューパフの中に、なめらかなチョコクリームを詰めた新食感クッキーシュークリーム。「もちむにシュー（ミルククリーム）」は、“もちむに”食感のシューパフの中に、ふんわりミルククリームを詰めた新食感シュークリーム。ふっくら丸みのあるビジュアルにもこだわって開発された。（modelpress編集部）
■クリームたっぷり！ダブルシュー
【価格】184円（税込198円）
■バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー
【価 格】167円（税込180円）
【発売日】発売中
【発売地域】 全国
■ザクほろシュー（チョコクリーム）
【価格】221円（税込238円）
■もちむにシュー（ミルククリーム）
【価格】198円（税込213円）
【発売日】2026年5月12日（火）
【発売地域】 全国※数量限定
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