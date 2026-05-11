GW明けの節約に！めんつゆにただ漬けるだけの『万能こんにゃく』と食べ方アレンジ

GWでつい出費がかさんで、食費はちょっと抑えたい……。そんなときに頼れるのが、手軽に作れる節約ストック。

こんにゃくをさっと下ゆでして、めんつゆに漬けるだけ。食物繊維もとれて、炒めものやあえものに使い回せる、便利な一品です。そのままでも、おつまみや副菜にも活躍。アレンジ2種と一緒にご紹介します。

『こんにゃくのめんつゆストック』のレシピ

材料（作りやすい分量）

こんにゃく……1枚（約250g）

めんつゆ（2倍濃縮）……1/3カップ

作り方

（1）こんにゃくは、幅5mmの短冊切りにする。鍋に熱湯を沸かし、こんにゃくを入れて3分ほどゆで、ざるに上げる。

（2）熱いうちに密閉容器に移し、めんつゆを加えてからめる。粗熱が取れたら冷蔵庫に2時間ほど置く。

保存の目安

清潔な密閉容器に入れ、冷蔵で約1週間。

『こんにゃくのめんつゆストック』のアレンジ

雷こんにゃく風に

汁けをきってごま油で炒め、七味唐辛子をひとふりすれば、ご飯の友にも、お酒のつまみにもぴったりのひと皿に。

きのこと炒めて

しめじ1パック（約100g）とこんにゃくのめんつゆ漬けの1/2量をバター小さじ2で炒め、漬け汁小さじ1〜2で調味。あと一品……というときにおすすめ。

あると助かる、節約ストックおかず。食費が気になるときこそ、こういう一品が頼りに。うまく使い回して乗り切っていきましょう！

（『オレンジページ』2021年11月2日号より）