GW明けの節約に！めんつゆにただ漬けるだけの『万能こんにゃく』と食べ方アレンジ
GWでつい出費がかさんで、食費はちょっと抑えたい……。そんなときに頼れるのが、手軽に作れる節約ストック。
こんにゃくをさっと下ゆでして、めんつゆに漬けるだけ。食物繊維もとれて、炒めものやあえものに使い回せる、便利な一品です。そのままでも、おつまみや副菜にも活躍。アレンジ2種と一緒にご紹介します。
『こんにゃくのめんつゆストック』のレシピ
材料（作りやすい分量）
こんにゃく……1枚（約250g）
めんつゆ（2倍濃縮）……1/3カップ
作り方
（1）こんにゃくは、幅5mmの短冊切りにする。鍋に熱湯を沸かし、こんにゃくを入れて3分ほどゆで、ざるに上げる。
（2）熱いうちに密閉容器に移し、めんつゆを加えてからめる。粗熱が取れたら冷蔵庫に2時間ほど置く。
保存の目安
清潔な密閉容器に入れ、冷蔵で約1週間。
『こんにゃくのめんつゆストック』のアレンジ
雷こんにゃく風に
汁けをきってごま油で炒め、七味唐辛子をひとふりすれば、ご飯の友にも、お酒のつまみにもぴったりのひと皿に。
きのこと炒めて
しめじ1パック（約100g）とこんにゃくのめんつゆ漬けの1/2量をバター小さじ2で炒め、漬け汁小さじ1〜2で調味。あと一品……というときにおすすめ。
あると助かる、節約ストックおかず。食費が気になるときこそ、こういう一品が頼りに。うまく使い回して乗り切っていきましょう！
（『オレンジページ』2021年11月2日号より）
教えてくれたのは…
小田 真規子オダ マキコ
料理家
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料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。