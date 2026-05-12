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政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本人がバカになる？デジタル教科書採用！」を公開した。動画では、文科省が進めるデジタル教科書の導入に対する強い怒りを示しつつ、国語教育の重要性や少子化問題、若者の活字離れなど、日本社会が抱える多岐にわたる課題について独自の視点で語っている。



動画冒頭、竹田氏は文科省の中央教育審議会がデジタル教科書の正式採用を了承したという新聞記事を取り上げ、日本の教育政策を厳しく批判した。スウェーデンやデンマークなど海外では、学力低下の研究結果を受けてデジタル教科書から撤退している実態を説明。「デジタルに移行したせいだって分かって、もう全部撤退して紙の教科書に戻し終わった」と語り、「日本ってこういう周回遅れぐらいのことを平気で突っ込んでいくんだよね」と苦言を呈した。さらに、学校現場の校長を対象としたアンケートで「90%以上が懸念がある」と回答しているデータを示しつつ、文科省と教育現場との間に大きな認識のズレが生じている事実を指摘した。



中盤では、来年の干支である「丙午（ひのえうま）」の迷信による出生数の落ち込みに触れたのち、現役の国語教師からの便りを基に、すべての教科の基礎となる国語能力の重要性に言及した。英語やプログラミングなど新しい科目が必修化される裏で、国語の授業時間が削られている現状を危惧し、「日本人なんだからこそ、ちゃんと国語能力を磨いていかなきゃいけない」と語気を強めた。



終盤には、活字に触れる重要性について、「新聞読む18歳 投票率が高い」という見出しの新聞記事を提示。新聞を読んだ18歳の投票率が全体を「30ポイント近く上回っていた」という日本新聞販売協会の調査データを示した。ネットニュースを読む際の手間と比較しながら、「紙でパパッと見た方が効率よく読めますからね」と、紙媒体の有用性を力説した。



竹田氏は、教育現場における性急なデジタル化や表面的なカリキュラム改編に警鐘を鳴らし、紙の教科書や新聞を通じた本質的な読解力の育成が不可欠であると語った。