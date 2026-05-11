「チコ」ちゃんが床に『くねくねスリスリ』する理由が気になっていたという飼い主さん。考えた末に出したのは、だれもが正解だと思う結論でした。

視聴者からは「これはもう視聴者へのサービスですね」「謎や不思議が多いからこそ魅力的」などのコメントが寄せられています。

【動画：目の前でくねくねスリスリとしてくる猫→顎を撫でまわしてみたら…可愛すぎる光景】

まん丸お目々がキュートなチコちゃん

今まで動物を飼ったことがないという飼い主さんが、はじめて保護した猫というチコちゃん。

チコちゃんはまん丸の目が魅力的なのだそう。今日も飼い主さんの方をまん丸お目々で見つめていたといいます。

しばらくしてトコトコと歩き始めたというチコちゃん。今日はなにをして遊ぶのでしょうか？

飼い主さんが疑問に思っていること

チコちゃんは階段の上で『くねくねスリスリ』して遊んでいたのだそう。床に身体をすりつけて、体をくねくね。

飼い主さんは、そんなチコちゃんを見ていつも思っていることがあるのだとか。それは『くねくねスリスリ』にはどんな意味があるのかということ。

「踊っているつもりなのか？」「それともカユイのか？」「ストレッチ？」「マーキング？」などなど、いろいろなパターンを考えたといいます。

はたして結論は？

考えた末に飼い主さんが出した結論。それは……

「僕はただ撫で回す」なのだそう！

飼い主さんのお膝の上で顎を撫でてもらったというチコちゃん。

チコちゃんはとても幸せそうな顔をしていたのだとか。「ただ撫で回す」という結論、これは正解でしかない！！

コメントでも「撫で回す……正解！」「私もいつも『撫でろよ！』だと思いもふもふさせて頂いてます(笑)」など、飼い主さんに賛成する人がたくさんいました。

YouTubeチャンネル『chiko channel』では、チコちゃんを保護したときの様子から、日常の様子まで見られますよ。ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「chiko channel」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。