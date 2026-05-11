サバンナ八木真澄、相方・高橋茂雄を巡る騒動に謝罪 中山功太とも対話「100％茂雄に責任がある」
【モデルプレス＝2026/05/11】お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が11日までに、自身の公式X（旧Twitter）を更新。相方・高橋茂雄を巡る「後輩いじめ疑惑」の騒動について、コンビとしての責任を認め、謝罪した。
【写真】いじめ被害を告白した45歳芸人
騒動の発端は、ピン芸人の中山功太が5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSeason3」（ABEMA）にて、「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白したこと。実名は伏せられていたものの、SNS上では根拠不明のまま高橋の名前が浮上し、拡散される事態となっていた。
これを受け八木は「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と高橋を巡る騒動を認め、謝罪。八木は中山と直接電話で話したことを明かし、「功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」と現状を報告。20年前の共演時を振り返り、「相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います。でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100%茂雄に責任があると思っています」と中山の心情を慮った。
また、中山からも「今回のことがこんな大ごとになると思ってなくて申し訳ない」とサバンナを心配する言葉があったとし、「すごくすごく心が優しい才能ある後輩だと思っています」と中山への想いをつづった。
高橋とも話し合いを持ったという八木は、「たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたらそれはお前に否がある」と伝えたという。それに対し高橋も「本当にその通りだと、未熟だった」と反省していることを明かした。
八木は「僕から見ても、調子にのっていたと思うので、人の気持ちを考えられるように、もっともっと人として成長していくべき」と苦言を呈した。さらに、ネット上で併せて噂されていたパンサー・尾形貴弘へのいじめ疑惑については、「若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません」と否定。最後は「今後はより一層、自身の言動に責任を持ち、誤解を招くことのないようコンビ共に努めてまいります。このたびは申し訳ありませんでした」と締めくくった。（modelpress編集部）
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【写真】いじめ被害を告白した45歳芸人
◆八木真澄、相方・高橋茂雄を巡る騒動に謝罪
騒動の発端は、ピン芸人の中山功太が5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSeason3」（ABEMA）にて、「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白したこと。実名は伏せられていたものの、SNS上では根拠不明のまま高橋の名前が浮上し、拡散される事態となっていた。
また、中山からも「今回のことがこんな大ごとになると思ってなくて申し訳ない」とサバンナを心配する言葉があったとし、「すごくすごく心が優しい才能ある後輩だと思っています」と中山への想いをつづった。
◆八木真澄、相方・高橋茂雄と話し合い「もっと人として成長していくべき」
高橋とも話し合いを持ったという八木は、「たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたらそれはお前に否がある」と伝えたという。それに対し高橋も「本当にその通りだと、未熟だった」と反省していることを明かした。
八木は「僕から見ても、調子にのっていたと思うので、人の気持ちを考えられるように、もっともっと人として成長していくべき」と苦言を呈した。さらに、ネット上で併せて噂されていたパンサー・尾形貴弘へのいじめ疑惑については、「若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません」と否定。最後は「今後はより一層、自身の言動に責任を持ち、誤解を招くことのないようコンビ共に努めてまいります。このたびは申し訳ありませんでした」と締めくくった。（modelpress編集部）
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