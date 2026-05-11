フォースタは気配値で駆け上がる、人材紹介が好調極め前期営業益２．５倍化で今期も２５％増見込む

フォースタートアップス<7089.T>が大口の買い注文に値が付かず、気配値で始まる人気となった。社名が示す通りスタートアップ企業を対象としたハイレイヤー人材紹介業、及び企業向け採用コンサルを主力業務としている。また、子会社を通じて投資ファンドも運営している。人材ニーズが増勢の一途となるなか、人材紹介の件数や単価上昇が同社の収益成長を加速させている。



前週末８日取引終了後に発表した２６年３月期の業績は、営業利益段階で前の期比２．５倍の１１億２０００万円と変貌、続く２７年３月期も人材紹介ビジネスの好調を背景に、同利益は前期比２５％増の１４億円予想と高水準の伸びで連続過去最高更新が見込まれている。これがポジティブサプライズとなり、大口資金を誘引している。



出所：MINKABU PRESS