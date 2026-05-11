＜セットで1,490円！＞【GU】一癖デザインが可愛い♡「サマ見えポロシャツ」

半袖の出番が本格的に増えそうな今、夏に向けてそろそろ準備を始めたいところ。クローゼットを見直して、トップスの買い足しを検討するなら【GU（ジーユー）】の2ピースアイテムが狙い目かも。ポロシャツとビスチェがセットになっているので、着るだけで旬のレイヤードスタイルが完成します。それぞれ単体でも使えて、コスパも◎ 今シーズンはお得なセットアイテムを味方に、周りと差がつく着こなしを目指してみて。

テクニック不要でおしゃれが完成！

【GU】「2ピースリブニットポロシャツ（半袖） by rokh」\1,490（税込・セール価格）

ポロニットとビスチェがセットになった一癖あるこちらのアイテムは、ファッションブランド【rokh（ロク）】とのコラボ商品。合わせるだけで簡単に今っぽいレイヤードスタイルが完成するので、忙しい大人女性の強い味方になりそう。きちんと感の中にも遊び心が感じられて、いつものコーデに新鮮さを与えてくれます。程よいフィット感があり、ボリュームのあるスカートやパンツともバランス良く着こなせるのが嬉しいポイント。

華やかなスカートと合わせれば脇役にもなる

スタッフのNatsukiさんは色違いのブラックに、ブルーのスカートを合わせた爽やかなコーデを提案。ユニークなデザインが光る2ピースアイテムですが、ボリュームのあるスカートと合わせれば脇役にもなります。ポロニットのボタンは開けて、程よい抜け感もプラス。きれいめのシューズを合わせたフェミニンなコーデはもちろん、スニーカーで旬のスポーツミックススタイルに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。