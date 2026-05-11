ROIROM（本多大夢、浜川路己）が80年代アイドルに大変身!?『ラブタイムトラベル Season3』TELASA特別版配信
動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて、ROIROM（本多大夢、浜川路己）の2人が「80年代アイドル」をテーマにトークを繰り広げる、『ラブタイムトラベル Season3』特別版の配信が開始された。
■オープニングに登場したレトロなカセットレコーダーの「A面」「B面」それぞれの指示に従ってトークを展開！
『ラブタイムトラベル Season3』は、「もし違う時代に出会っていたら、2人は恋に落ちたのか？」をテーマにROIROM（本多大夢、浜川路己）、横澤夏子がMCをつとめる恋愛番組。
「大正」「1980年代のバブル期」「2026年の現代」と、三つの時代をタイムトラベル。デジタルコミュニケーションが存在しない時代から、ファッションや音楽が華やかだったバブル期、そして現代へ。いつの時代も変わらぬ恋愛模様をドラマチックな演出で、テレビ朝日で4週連続にわたり放送された。
特別版のオープニングでは、レトロなカセットレコーダーが登場。そこにカセットを入れると聞こえてきた、「A面」「B面」それぞれの指示に従ってトークは繰り広げられる。携帯電話が当たり前ではなかった時代の“エモい”空気感や、2人がお互いの愛を感じる!? ピュアなやり取りは、ファン必見。
■ 【A面】2本ストローのクリームソーダに挑戦！胸キュン必至のトーク企画
カセットテープの「A面」は、カプセルトイを使ったトーク企画からスタート。万年筆やラジカセなど、懐かしくてエモい小道具に囲まれながら、「モテる人の共通点」や「お互いに言われて嬉しかった言葉・ムカついた言葉」などを本音で語り合う。さらに、制限時間3分間でお互いに向けたラブレターを執筆して読み上げる照れくさいコーナーや、「1つのクリームソーダを2本のストローで飲む」という王道の胸キュンシチュエーションにも挑戦！ 2人の仲の良さや、絶妙な掛け合いにニヤニヤしてしまうこと間違いなし。
■ 【B面】スケバンや王道アイドルに！ お互いを80年代ファッションでプロデュース
「B面」では、お互いに当時のファッションをコーディネートし合う。「狙った男は逃さない」とセーラ服をスケバン風に、少し不良（ワル）っぽい80年代アイドル風衣装と、普段のROIROM（ロイロム）では絶対に見られない?！ 激レアな姿に変身。8ミリカメラを使ってお互いをエモく撮り合ったり、昭和のプロマイドの王道・マルベル堂のプロカメラマンによる本格的な「プロマイド撮影」を実施。バラを持ったり、サングラスを少し下げてみたりと、ノリノリでポーズを決める2人。現場でも「ナウい！」「決まってる！」と絶賛の声が飛び交った最高の一枚に注目。
さらに、今回の企画で撮影された「刺激的で派手なプロマイドに仕上がりました（ROIROM）」という、厳選されたベストショット3枚を、二人の直筆サインを入れて抽選で3名にプレゼント。プレゼント応募の詳細は、今後「TELASA公式X」にて順次告知されるとのこと。
ロイロムらしさ全開のテンポの良いトークと、80年代のレトロポップな世界観が見事にマッチした、TELASA特別編を確認しておきたい。
■番組情報
『ラブタイムトラベルSeason3』TELASA特別版
出演：ROIROM（本多大夢、浜川路己）、横澤夏子
(C)テレビ朝日
■関連リンク
『ラブタイムトラベルSeason3』TELASA特別版
https://www.telasa.jp/videos/266983
ROIROM OFFICIAL SITE
https://roirom.com/