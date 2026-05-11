フォロワー500万の165cm美女、タイトなノースリーブ姿が「スタイル抜群」「最高」「ナイスすぎ」
クリエイターのちゆうが11日までにTikTokを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「もう夏になるというのに、まだまだむちむち健在です!! ノースリーブは外で着れないかも…笑」と投稿したのは、自身のソロショット。タイトなノースリーブトップス姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「ナイスすぎ」「最高」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「もう夏になるというのに、まだまだむちむち健在です!! ノースリーブは外で着れないかも…笑」と投稿したのは、自身のソロショット。タイトなノースリーブトップス姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「ナイスすぎ」「最高」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）