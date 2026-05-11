【一覧】AFCアジアカップ2027の組み合わせ決定 日本は前回王者のカタールと同組 タイやインドネシアら難敵ぞろい
アジアサッカー連盟（AFC）は日本時間10日、サウジアラビアのリヤドでAFCアジアカップサウジアラビア2027の組み合わせ抽選会を実施。日本はグループFに入り、前回2024年のカタール大会で2大会連続の優勝を果たしたカタールと同組となりました。
日本は前回大会、グループリーグでイラクに敗れ2位通過でノックアウトステージへ。ラウンド16でバーレーンに勝利し、準々決勝でイランに敗れました。
今回、日本が入ったグループFはカタールの他に、前回ラウンド16まで進んだタイとインドネシアが入っています。
また、FIFAランク上位のイランはグループC、オーストラリアはグループD、韓国はグループEにそれぞれ入りました。
日本は第1戦でFIFAランク122位のインドネシアと対決。大会は2027年1月7日に開幕予定となっています。
▽各グループ
()内は4月発表のFIFAランク
【グループA】
サウジアラビア（61）
クウェート（134）
オマーン（79）
パレスチナ（95）
【グループB】
ウズベキスタン（50）
バーレーン（91）
北朝鮮（118）
ヨルダン（63）
【グループC】
イラン（21）
シリア（84）
キルギス（107）
中国（94）
【グループD】
オーストラリア（27）
タジキスタン（103）
イラク（57）
シンガポール（147）
【グループE】
韓国（25）
UAE（68）
ベトナム（99）
レバノン（108）対イエメン（149）の勝者
日本（18）
カタール（55）
タイ（93）
インドネシア（122）