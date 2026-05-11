アジアサッカー連盟（AFC）は日本時間10日、サウジアラビアのリヤドでAFCアジアカップサウジアラビア2027の組み合わせ抽選会を実施。日本はグループFに入り、前回2024年のカタール大会で2大会連続の優勝を果たしたカタールと同組となりました。

日本は前回大会、グループリーグでイラクに敗れ2位通過でノックアウトステージへ。ラウンド16でバーレーンに勝利し、準々決勝でイランに敗れました。

今回、日本が入ったグループFはカタールの他に、前回ラウンド16まで進んだタイとインドネシアが入っています。

また、FIFAランク上位のイランはグループC、オーストラリアはグループD、韓国はグループEにそれぞれ入りました。

日本は第1戦でFIFAランク122位のインドネシアと対決。大会は2027年1月7日に開幕予定となっています。

▽各グループ

()内は4月発表のFIFAランク

【グループA】

サウジアラビア（61）

クウェート（134）

オマーン（79）

パレスチナ（95）

【グループB】

ウズベキスタン（50）

バーレーン（91）

北朝鮮（118）

ヨルダン（63）

【グループC】

イラン（21）

シリア（84）

キルギス（107）

中国（94）

【グループD】

オーストラリア（27）

タジキスタン（103）

イラク（57）

シンガポール（147）

【グループE】

韓国（25）

UAE（68）

ベトナム（99）

レバノン（108）対イエメン（149）の勝者

【グループF】日本（18）カタール（55）タイ（93）インドネシア（122）