タレント・フリーアナウンサーの森香澄さん（30）が自身のYouTubeチャンネルを更新。すっぴん状態からのメイク解説動画を投稿し、話題となっています。



【動画】森香澄がどすっぴん状態からフルメイクを解説

「【徹底解説】どすっぴんからメイクしていく」というタイトルで自身のメイクを解説。



「すっぴんで失礼いたします」と顔を洗ってスキンケアをした状態からスタートし、「今日はとりあえず毎日メイクと言いますか、私が普段っていうよりはちょっと盛りたい日、ちょっと可愛くいたい日みたいな感じの日にするメイクをご紹介したいと思います」と動画の趣旨を説明しました。



約40分にわたり、ベースメイクから目元、眉、鼻、頬、唇とそれぞれの過程を、商品紹介やメイクのコツも交えながら丁寧に解説。メイク完成後にはヘアセットも行い、「うん、いいんじゃないですか？盛れてるんじゃないですか？」と満足げ。30代を迎えた森さんはメイクに関して「あんまり可愛い！って感じになりすぎないように調整」「トレンド感も入れつつ、ただ自分が盛れる鉄則みたいなところは崩さず」と語りました。



この動画のコメント欄には「すっぴんが私にはゴールすぎる」「まず土台が神すぎる」「需要を分かっている」「なんちゃってすっぴんじゃないのが凄いし 普通にすっぴんでも可愛い」「もう無敵だよ」「メイク動画upしてくれるの神すぎる！」「隠さず見せてくれて親近感」「人気になる意味がよくわかる」「圧倒的破壊力」などの声が寄せられました。