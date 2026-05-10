ソフトバンク８−３ロッテ（パ・リーグ＝１０日）――ソフトバンクが逆転勝ち。

三回に周東の適時三塁打と本盗で追いつき、四回に栗原のソロで勝ち越した。前田悠が今季初勝利。ロッテは３カード連続の負け越し。

相手投手や三塁手を観察、確信持ちスタート

その瞬間、まるでキツネにつままれたように満員の球場が静まりかえった。ソフトバンクが誇るスピードスターの周東が、小久保監督でさえ「度肝を抜かれた」と振り返ったプロ初の単独ホームスチールで逆転の流れを呼び込んだ。

三回、自らの三塁打で１点差に詰め寄り、二死となった後だった。左腕の毛利が投球モーションに入る前に、三塁走者の周東が猛然と走り出す。相手バッテリーは高めに外したが、頭から飛び込んで左手でホームベースを触れ、捕手のミットからボールがこぼれた。

少年の頃は目立つのが嫌いで、運動会のリレーに出た記憶もないという。だが、育成選手として入団し、「短所を潰すよりも長所をぶち上げたほうがのし上がれる」と走塁を磨いた。身につけた一つが「（状況を）俯瞰（ふかん）して見る」と言う視野の広さ。この場面も、毛利が脚を高く上げていたことや、三塁手の位置を観察し、確信を持ってスタートを切った。母の日に２安打２打点２盗塁。約２年前に母を亡くした周東は「なんとかいい姿を見せられた」と目を潤ませた。（財津翔）