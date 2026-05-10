¡ÚÂîµå½÷»Ò¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬ÇÔ¤ì1¾¡1ÇÔ¤Ø¡¡À¤³¦1°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡¡ÆüËÜvsÃæ¹ñ¤Î·è¾¡Àï¡ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¡Ó
¡þITTFÀ¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢ ÃÄÂÎÀï(10Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó)
ÂîµåÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½÷»ÒÃÄÂÎÀï·è¾¡¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬Â¹±ÏèµÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¤ß¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÂç5»î¹ç¤ÇÀè¤Ë3¾¡¤·¤¿Êý¤¬¾¡Íø¡£3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢1¡¦2ÈÖ¼ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï4»î¹çÌÜ°Ê¹ß¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
55Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Ï¡¢1ÈÖ¼ê¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Ï²áµî11ÀïÁ´ÇÔ¤À¤Ã¤¿²¦ÒØ碰Áª¼ê¤Ë3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢²áµî18ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢2¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÁê¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¡¢Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤â¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¾¡1ÇÔ¤ÇÂè3Àï¤Ï¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤È蒯ÒØÁª¼ê¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¢¦·è¾¡¡¡ÆüËÜ¡ßÃæ¹ñ
¢£Âè1»î¹ç Ä¥ËÜÈþÏÂ 3¡Ý2 ²¦ÒØ碰
(11¡Ý4¡¢11¡Ý9¡¢6¡Ý11¡¢4¡Ý11¡¢11¡Ý4)
¢£Âè2»î¹ç ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 0¡Ý3 Â¹±Ïèµ
(7¡Ý11¡¢7¡Ý11¡¢8¡Ý11)
¢£Âè3»î¹ç ¶¶ËÜÈÁÇµ¹á ¡ß 蒯ÒØ
¢£Âè4»î¹ç Ä¥ËÜÈþÏÂ ¡ß Â¹±Ïèµ
¢£Âè5»î¹ç ÁáÅÄ¤Ò¤Ê ¡ß ²¦ÒØ碰