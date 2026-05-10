BAND-MAIDが、6月24日にニューシングル「ENERGETIC」をリリースすることを発表し、収録内容とジャケットを公開した。

”メイドの日”である5月10日に、＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞の東京公演となるZepp Hanedaでのお給仕（ライブ）を開催したBAND-MAID。終演後に新作リリースがサプライズ発表された。

ニューシングル「ENERGETIC」はBAND-MAIDにとって2026年初のリリースであり、フィジカルシングルとしては2021年の「Sense」以来実に4年半ぶりとなる。CDには3曲を収録。そのうち1曲はワールドツアーの国内公演で披露し、早くも話題となっている「Days」だ。さらに初回生産限定盤には『BAND-MAID ZEPP TOUR 2024』からZepp Hanedaで開催された公演の模様がBlu-ray、DVDに収録される。

▲「ENERGETIC」ジャケット

ジャケットデザインは、近頃のBAND-MAIDのアートワークを象徴するような繊細なタッチのイラストに、双六を連想させるようなモチーフが散りばめられた。全ての要素からBAND-MAIDが込めたメッセージを想像せずにはいられない1枚となりそうだ。

さらに、各種特典情報も発表された。ショップ別オリジナル特典のほかに、シリアルナンバー付き応募券が封入される初回生産分封入特典など充実したラインナップとなっている。各特典のデザイン等は後日公開予定。どれも数量限定の特典となる。

また、この発表に合わせて新アーティスト写真も公開された。新衣装を見に纏い、柔らかな光の中に佇むBAND-MAIDからは、活動14年目を迎えようとしている現在も尚進んでいくという意思を感じることができる。

現在開催中の＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞は、3月20日に香港にてスタートし、各地ソールドアウトが続出中。国内外のご主人様、お嬢様を熱狂させながら好調なスタートを切っている。チケットに関してはファイナルである日本武道館の2days公演を含めた11月開催の国内公演を対象にオフィシャル先行チケット抽選を受付中。

■ニューシングル「ENERGETIC」

2026年6月24日(水)リリース

予約 https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC_CD

Pre-add/Pre-save https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。 ■初回生産限定盤

CD＋Blu-ray

品番： PCCA-06484

POS：4524135307743

価格：税込7,700円

仕様：デジパック仕様 ■初回生産限定盤

CD＋DVD

品番：PCCA-06485

POS：4524135307750

価格：税込6,600円

仕様：スリーブケース仕様 ■通常盤

CD

品番：PCCA-06486

POS：4524135307767

価格：税込1,650円

仕様：通常仕様 ■収録内容

［CD］（全形態共通）

M-1：ENERGETIC

M-2：Days

M-3：CAGE ［Blu-ray/DVD］（初回生産限定盤のみに収録）

BAND-MAID ZEPP TOUR 2024 TOKYO ( 2024.11.26 )

・Forbidden tale

・endless Story

・Shambles

・Sense

・Protect You

・NO GOD

・Play

・Go easy

・DOMINATION

・Memorable

・Letters to you

・Brightest star

・Get to the top

・After Life

・Bestie

・The one

・Choose me

・Toi et moi

・HATE?

・Unleash!!!!!

・TAMAYA!

・Magie ■各形態初回生産分封入特典

各形態の初回生産分には、BAND-MAID ”ENERGETIC” リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入！

【A賞】メンバー直筆サイン入り『ENERGETIC』オリジナルアートボード・・・10名様

【B賞】メンバー直筆サイン入り『BAND-MAID』オリジナルアートボード・・・10名様

【C賞】ENERGETIC TOWEL・・・100名様 ■ショップ別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ

・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ホログラムステッカー

・全国HMV/HMV&BOOKS online：JKTステッカー

・楽天ブックス：マルチケース

・セブンネットショッピング：クリアトート（3形態同時購入特典）／アクリルカラビナ型（単品特典）

・Neowing / CDJAPAN：A4クリアファイル

・その他法人：缶バッジ（ランダム全3種のうち1種） BAND-MAID「ENERGETIC」を上記対象店舗でご予約購入いただくと、先着でショップ別オリジナル特典をプレゼントいたします。

※特典の絵柄は後日公開いたします。

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください。 ■PONY CANYON × BAND-MAID “ENERGETIC” 発売記念グローバルキャンペーン

BAND-MAID「ENERGETIC」の発売を記念して、各地域のPONY CANYONショップにて「ENERGETIC」をご購入の方にショップ別オリジナル特典をプレゼント！

詳細はこちら：https://bandmaid.tokyo/contents/1072223

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年 3月20日(金) Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

2026年 3月22日(日) Kaohsiung MEGAPORT FESTIVAL 2026

2026年 4月11日(土) 神奈川 KT Zepp Yokohama ※SOLD OUT

2026年 5月2日(土) 宮城 仙台GIGS ※SOLD OUT

2026年 5月10日（日) 東京 Zepp Haneda ※SOLD OUT

2026年 6月3日(水) Berlin Columbia Theater ※SOLD OUT

2026年 6月5日(金) Frankfurt Batschkapp ※SOLD OUT

2026年 6月6日(土) Munich Technikum ※SOLD OUT

2026年 6月9日(火) Paris Bataclan

2026年 6月11日(木) London Electric Brixton ※SOLD OUT

2026年6月12日(金) Derby Download Festival

2026年 6月27日(土) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年 6月28日(日) 兵庫 KOBE HARBOR STUDIO ※SOLD OUT

2026年 7月12日（日) 北海道 札幌ファクトリーホール

2026年 7月17日（金) 熊本 B.9 V1 ※SOLD OUT

2026年 7月18日（土) 福岡 Zepp Fukuoka

2026年 9月20日(日) Taipei Legacy TERA

2026年 11月1日(日) 愛知 COMTEC PORTBASE

2026年 11月3日（火・祝) 大阪 なんばHatch

FINAL

2026年 11月13日（金) 東京 日本武道館

2026年 11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定 ■チケット情報

▼一般発売中

【国内公演】

7月18日(土) 福岡 Zepp Fukuokaまでの国内公演一般発売中

日本武道館2days公演含む11月度公演は4月25日〜 先行抽選販売開始

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130

【パリ公演】

https://www.livenation.fr/band-maid-tickets-adp998166 ▼オフィシャル先行チケット抽選受付中

対象公演：11月1日愛知、11月3日大阪、11月13日(金)・14日(土) 日本武道館

受付期間：2026年4月25日(土)12:00〜5月17日(日)23:59

国内受付：https://l-tike.com/bandmaid/

海外受付：https://l-tike.com/st1/bandmaid-worldtour2026-en