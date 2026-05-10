俳優の北村有起哉（52）が10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。妻で女優の高野志穂（46）について語った。

この日は仲が良い俳優の鶴見辰吾とそろって登場。妻に支えられているという話題となると、北村は「僕の大腸にポリープができてて、妻の知り合いの紹介で内視鏡で見つかったりしている」と回顧した。

「妻と単純に知り合ってなかったら、自分の体なんかケアしてなかったし。もしかしたら悪性の腫瘍に変わってて、もういないかもしれないし」と感謝を述べた。

さらに「そう考えるとパートナーとして、仕事の波がいいときも悪いときも本当にブレずに。本当にべた褒めもされないし、どっちかっていうと、“何言ってるか分かんないね、アンタ、ドラマで”」とダメ出しされると平然。

「周りに凄い凄いって言われている環境の中で、全然別に凄くないからねっていうような、心の軸みたいなものを。ブレないように、ツケ上がらないように」とも話し、「“調子乗ってない？あんた、最近”みたいな。“いや、乗ってません…”」と会話を再現して笑わせた。

揺れることがないと言われ「そっと見守っている」と力を込めた。

北村は02年のNHK連続テレビ小説「さくら」でヒロインを務めた高野は2013年6月に結婚。14年11月に長男が、20年2月に次男が誕生したことを報告している。