5月10日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にチェ・イェナが出演。ポップなステージで会場を楽しませた。

【映像】脚が細すぎる！ミニスカート姿で大胆ダンスをするチェ・イェナ

2018年にオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューしたチェ・イェナ。グループでの活動を終え、2022年にソロデビューすると、リリースのたびにキャッチーな楽曲が注目を浴びる。日本でも2023年にデビューしており、ちゃんみなや初音ミクとのコラボが話題を集めている。

チャレンジ動画が大バズり！

ピンクな衣装とツインテールというキュートなスタイルで登場したイェナ。「みんな、準備はいいですかー！」の煽りから一曲目に披露したのは、今年リリースした最新曲「Catch Catch」。キャッチーなサビの振り付けが話題になり、韓国だけでなく日本や中国でも多くのアーティストがチャレンジ動画をアップした一曲だ。

続く二曲目の「STAR」は、初音ミクをフィーチャリングに迎えた一曲。星を描くようなポップなダンス、ペンライトを取り入れた演出など、ユニークなステージで会場を虜にしていく。

「こんにちはー！イェナでーす！」と明るく挨拶し、「幸せな時間にできるように、イェナも頑張ります！」とコメントすると会場からは大歓声が。6月に日本でのリリースを控えていることに触れ、このあと初披露する楽曲について「初めてお見せするのでちょっと緊張しますけど、頑張ります！」と意気込み、パフォーマンスしたのは新曲の「ミラミラ」。キラキラとしたサウンドと涼やかな歌声がマッチした楽曲でファンを楽しませた。

ヘッドセットからハンドマイクに変え、「これからカッコいいステージと盛り上がるステージが待ってます！ みんな、準備はいいですか？」と煽ったかと思えば、「私がまだです……」と水を飲むイェナ。飲み終わると「やっぱこれだね……！」としみじみ話し、会場を笑わせる。

続く「DNA」では一気にクールでパワフルな雰囲気に。そして「364」は、「一年のうち一日は私のお父さん、おかあさんと一緒に、そして残りの364日はみなさんと過ごす」という意味を込めた楽曲だと説明。弾ける笑顔と歌声で会場を盛り上げ、「It was love」でもしっかりとメッセージを届けていく。途中でカメラに向けてかわいらしくキスをすると、客席からは熱い歓声が上がった。

怒涛のステージを披露し、「みなさんのおかげでたくさんのことができました。ありがとうございます！」と笑顔。そして「これからもたくさんの方にイェナの音楽とパフォーマンスを見せていけるように一生懸命頑張ります」と語る。

「次の曲は手伝ってほしい部分があります！」と事前にコールの練習をしてスタートしたのは、「NEMONEMO」。ポップなダンスに中毒性のあるメロディでさらに会場を熱くし、最後の楽曲「SMILEY」へ。イントロからファンもヒートアップし、くるくると変わる表情でもファンを惹きつける。最後は「バイバーイ！」と愛らしいウィンクでステージを締めくくった。

視聴者からは、「どんなスタイルしてるの！？」「痩せた！」「脚が細すぎる！」「衣装かわいすぎてやば」「この子の曲なんだ！」と抜群のスタイルやパフォーマンスに圧倒された声が集まった。

（セットリスト）

1 Catch Catch

2 STAR

3 ミラミラ

4 DNA

5 364

6 It was love

7 NEMONEMO

8 SMILEY

（『Kstyle PARTY』／ABEMA K-POPチャンネル）