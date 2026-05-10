朝は詰めるだけ！オレペエディターが実践する『夕飯スライド』のタイパ弁当アイデア
毎日のお弁当づくり、バタバタする朝はなるべく手早くすませたい！ そんな日は、前日の夕飯を上手に活用するのがおすすめです。
少し多めに作って取り分けておけば、朝は詰めるだけでOK。今回は、料理大好き「オレペエディター」たちのリアルな夕飯おかず活用弁当をご紹介します。
昨日の自分に感謝！ 夕飯のおかず活用弁当3選
夕食貯金で朝は詰めるだけ！
いわしのかば焼き、せん切り大根のサラダ、かぶの煮もの。どれも夕食を少し残しておいて詰めただけ。メインはお弁当用に取り分けて冷凍ストックすることも。朝は作らずにすみます
miwa.さん
簡易オムライスと前夜の肉だんご
塩こしょうだけのバターライスに、薄焼き卵を巻いただけのオムライス。フライパンでマスタードクリーム煮にした肉だんごは前日の残り
mikkiさん
焼き魚をドーン！そそる見栄え
ご飯の上に削り節を散らして、いわしのかば焼きをドー ンとのせただけ。前日に作ったものなので朝は詰めるだけです
ろこたそさん
前日の一品が、朝の頼れる味方に。詰めるだけで、ボリューム満点のお弁当ができちゃいます♪
（『オレンジページ』2026年4月2日号より）