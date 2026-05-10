東京六大学野球・第5週第2日

東京六大学野球は10日、第5週第2日の東大―法大2回戦（神宮球場）が行われ、東大が8-5で勝利。連勝で2017年秋以来、9年ぶり（17シーズンぶり）となる勝ち点を奪取した。秋元諒（3年＝市川）が4回に決勝の2点タイムリー。長谷川優（2年＝新潟明訓）に同点2ランが飛び出すなど、13安打8得点の猛攻で歴史的瞬間を迎えた。

前日の法大1回戦に2-1で先勝し、迎えたこの日は1-3と2点ビハインドの3回に長谷川が左翼席へリーグ戦1号となる同点2ラン。4回には2死二、三塁から秋元が内角変化球を引っ張り、左翼線へ勝ち越しの2点二塁打を放った。

東大はさらに5回、伊藤滉一郎（4年＝県立千葉）にも2点二塁打が飛び出してリードを7-3に広げた。7回にも小村旺輔（4年＝私立武蔵）がタイムリー。投手陣は5人が繋ぎ、法大の反撃を凌ぎ切った。この日4打数3安打と活躍した明石健捕手（4年＝渋谷幕張）は「言葉にならないくらいうれしい」「皆、自信がついたと思う。次の立教戦でも勝ち点が取れるように」と中継インタビューで話した。

東大が勝ち点を記録するのは2017年秋以来。この時も相手は法大だった。1回戦で宮台康平（元日本ハム、ヤクルト）が9回2失点の力投を見せて9-2で勝ち、2回戦でも宮台が3番手で登板。4回9安打4失点ながら最後まで投げ抜き、8-7で勝利していた。



（THE ANSWER編集部）