ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、2026年6月よりKing & Princeのグループ初となるトラベルバラエティ『King & Prince がまちあわせ in LA』の独占配信が決定！

その配信決定を記念した「スペシャルローンチイベント」が、2026年5月10日（日）にe-sports 銀座 studioにて開催されました。

集まったファンの前で行われたサプライズ発表の様子や、ふたりの絆が試されたLAでのエピソードトークなど、大盛り上がりとなったイベントの様子をレポートします☆

ディズニープラス『King & Prince がまちあわせ in LA』スペシャルローンチイベント

この日、集まったファンに向けてサプライズで発表されたのは、ディズニープラスで6月より独占配信される新番組『King & Prince がまちあわせ in LA』！

本作は、永瀬廉さんと郄橋海人さんがアメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦するトラベルバラエティ（全9話）です。

会場では、ロサンゼルスの空の下で楽しむふたりの全開の笑顔が収められた「ティザー映像」と「ファーストルック」も初解禁され、会場は大きな歓声に包まれました。

ファンの前で新番組『King & Prince がまちあわせ in LA』をサプライズ発表！

おふたりが登場し、永瀬廉さんが「今日短い時間ですが、一緒に楽しい時間を過ごせればなと思います 」と挨拶すると、郄橋海人さんも「皆さんが前髪直してるところ裏で聞いてました。今日はきっとワクワクさせられるものを伝えられるかなと思ってドキドキしております 」と笑顔を見せました。

そして、集まったティアラ（ファン）に向けてサプライズで発表されたのは、ディズニープラスで6月より独占配信される新番組『King & Prince がまちあわせ in LA』！

本作は、永瀬廉さんと郄橋海人さんがアメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦するトラベルバラエティ（全9話）です。

会場では、ロサンゼルスの空の下で楽しむふたりの全開の笑顔が収められた「ティザー映像」と「ファーストルック」も初解禁され、会場は大きな歓声に包まれました。

映像上映後、永瀬さんは「毎週ディズニープラスでご覧いただけるということで、ちょっとしたレギュラー番組みたいな。この夏は我々と皆さんで、LAで待ち合わせということですよ 」とニッコリ。

郄橋さんは「ずっと隠してましたけど、これの発表だったんですよ。自分の番組がディズニープラスで見れるっていうのは個人的にもめちゃくちゃ嬉しいです 」と喜びを爆発させました。

永瀬廉さん＆郄橋海人さん トークセッション

ここからはステージに椅子が用意され、着席スタイルでのトークセッションへ。台本＆演出一切なしの等身大の素顔で挑んだというロサンゼルスでの撮影エピソードがたっぷりと語られました。

ーーロサンゼルスでの撮影はいかがでしたか？

郄橋さん：

「お世話になっている番組スタッフの皆さんに、今回は台本もないし演出も一切ないよって言われて。本当に嘘がなくてマジでやらせてくれるチームなんで、LAの空気を感じながら、ふたりでリラックスして素の姿を見せられたかなと思います」

「もちろん景色も綺麗ですし、街の中で賑やかなところと、のんびり暮らしているところのメリハリがあって、色んなところでLAを楽しめました」

永瀬さん：

「LAには常連の人がいっぱいいますね。ビーチの方に行くと、すっごい短い短パンに上半身裸でサングラス、みたいな」

「上半身裸でラップしてる人とか、ローラースケーターがいましたね。日本ではなかなかお目にかかれない光景も楽しんでましたね」

ーーふたりの絆が試される“まちあわせミッション”について

郄橋さん：

「普段から毎日一緒に過ごしている人と海外に行くと、まだ知らない廉がいたんだって新しい発見があったり。こんなこと言ったらあれですけど……存在を尊く思ってしまうというか。ふたりの関係って本当にかけがえないものなんだなって改めて実感させられましたね 」

永瀬さん：

「海外の方ってリアクションが大きいじゃないですか。だから俺も、相槌とかリアクションが自然と引っ張られちゃうというか、『オーマイガー！』みたいな（笑）。そういうところも新鮮で思い出に残ってます」

特別企画「れんかいの絆はワールドワイド級!? ふたりの記憶をまちあわせ in TOKYO」

イベントの後半では、新番組にちなんだ特別企画「れんかいの絆はワールドワイド級!? ふたりの記憶をまちあわせ in TOKYO」を実施！

複数のお題に対して事前におふたりがフリップに回答を記入しており、ステージ上で一斉にオープンして“答え合わせ”をするという内容です。

■お題1：「2人が初めて待ち合わせをした日（出会った日）は？」

永瀬さん：

「これ覚えてますよ！帝国劇場に当時の舞台を見学に行くと思ったら出させられたんです。見学かと思ったら出ないといけなくなるっていう当時の“事務所あるある”というか（笑）。そのときに海人と一緒にパフォーマンスすることになったんです」

郄橋さん：

「自分も合ってます！リハーサルをしたのを覚えていて、当時の廉ってちょっと人見知りが強くて、後ろから『こいつ大丈夫なのか？』って見定められてた感覚をすごい覚えてます（笑）」

■お題2：「今、相手が一番ハマっていることは？」

郄橋さん：（永瀬さんに対して）「ゆっくり動くこと」

「廉の最近の行動から読み取っていくと、この前のライブで、みんながキャーって言ってくれて手振るじゃないですか。自分は普通に振るんですけど、廉はこうやってゆっくり手を振るんですよ。本当の“王（キング）”になってきたなって思って、誇らしくてかっこよくて。自分も次のライブのとき、ちょっとゆっくり振ってみます」

永瀬さん：（郄橋さんに対して）「にんじんしりしり」

「海人がにんじんしりしりにハマってるって聞いたのを覚えてるから。これ最近ハマってるものだと思って書きました 」

郄橋さん：「今までお弁当の中でにんじんしりしりを重要視してなかったんですけど、あるお店で食べたときにめちゃくちゃ美味しくて、ハマりましたね 」

■お題3：「ファンとの一番の思い出は？」

永瀬さん：「デビューコン（横浜）」

「デビューできた喜びを、ファンの人と一番最初に分かち合ったのが横アリかなって思ったんだよ 」

郄橋さん：「一緒に見た花火」

「ライブではティアラのみんなと向き合う形ですが、花火になるとティアラのみんなと同じ方向を向くんです。普段見られない背中を見て、ちょっとキュンとするというか、うなじとかね、よく見ましたね」

■お題4：「これから2人で一緒に叶えたいことは？」

永瀬さん：「週4でライブ」

「週5でも良かったけど、働き方考えないといけないなと思って週4に抑えた（笑）。ライブ好きだもんね、ティアラの皆さんと会いたい 」

郄橋さん：「10周年を迎えてミッキーの100歳祝う」

「廉と話してて気づいたんですけど、自分たちがデビューしたのが2018年。自分たちが10周年を迎えるときに、ミッキーが生まれてから100周年なんですよ！偶然というか、同じ瞬間に嬉しいタイミングがあるんだと思って。そういう日が迎えられたらいいなと」

全国5都市で開催！スペシャル POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」

ミッキーとの王子様ルックのキラキラ３ショットも解禁！Mickey & Friends × King & Prince POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」 ミッキーとの王子様ルックのキラキラ３ショットも解禁！Mickey & Friends × King & Prince POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」 続きを見る

また、今回の番組配信決定にあわせ、ミッキー＆フレンズとKing & Princeによるスペシャルコラボレーショングッズを販売するPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催も、スペシャルアートとともにおふたりから発表されました。

2026年5月22日（金）の東京・タワーレコード渋谷店を皮切りに、福岡、仙台、名古屋、大阪を巡回します。

なんと本日5月10日は、ミッキーマウスと夢のプロジェクトを発表した日からちょうど1年の記念日 ！

おふたりと同じ王子様ルックのステージ衣装をまとったミッキーのビジュアルが解禁されると、会場からは大きな歓声が上がりました 。

ディズニープラス『King & Prince がまちあわせ in LA』番組情報

配信表記： ディズニープラスにて6月独占配信開始（全9話）

出演： King & Prince（永瀬廉、郄橋海人）

企画・制作： 株式会社 日企、ユニバーサル ミュージック 合同会社

楽しい時も苦しい時もいつも隣にいた永瀬さんと郄橋さん。

そんなふたりの“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿とはまた違う、ありのままの魅力が詰まっています。

等身大のふたりの素顔と絆が堪能できる、この夏必見のトラベルバラエティ！

ディズニープラス『King & Prince がまちあわせ in LA』スペシャルローンチイベントのレポートでした☆

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